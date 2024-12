Level-5 a eu une année 2024 assez difficile dans l’ensemble avec un large éventail de leurs jeux en développement retardés cette année, comme souvent, y compris DECAPolice et Fantasy Life i : The Girl who Steals Time.

S’adressant à 4Gamer, le président de Level-5, Akihiro Hino, a déclaré que la société sortirait trois titres majeurs simultanément dans le monde entier en 2025, à savoir Fantasy Life, Professor Layton et Inazuma Eleven, et qu’il espérait donc que 2025 serait une « année de percée » pour Level-5.

« J’espère que 2025 sera une année décisive pour LEVEL-5. Nous prévoyons de sortir trois titres majeurs : FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven : Victory Road, et Professor Layton and the New World of Steam – simultanément dans le monde entier. Chaque titre a été doté du » flair LEVEL-5 « , tout en étant développé dans le but d’offrir une expérience totalement nouvelle. Je veux proposer des jeux qui satisferont les fans et leur feront dire : » C’est exactement ce que j’attendais « .