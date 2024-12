THQ Nordic lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. La plupart de ces rabais seront disponibles jusqu’à demain soir, il faudra donc faire vite. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– Battle Worlds: Kronos – 8.99 € (prix de base : 29.99€)

– Chronos: Before the Ashes – 10.49 € (prix de base : 29.99€)

– Darksiders 3 – 11.99 € (prix de base : 39.99€)

– Darksiders Genesis – 11.99 € (prix de base : 39.99€)

– de Blob – 8.99 € (prix de base : 29.99€)

– de Blob 2 – 8.99 € (prix de base : 29.99€)

– Destroy All Humans – 11.99 € (prix de base : 39.99€)

– Epic Mickey: Rebrushed – 29.99 € (prix de base : 59.99€)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 13.99 € (prix de base : 19.99€)

– Risen – 17.99 € (prix de base : 29.99€)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 11.99 € (prix de base : 29.99€)

– SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – 17.99 € (prix de base : 39.99€)

– Wreckfest – 15.99 € (prix de base : 39.99€)