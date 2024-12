Les jeux indépendants ont souvent le mérite de proposer des idées nouvelles ou de revisiter des concepts classiques avec ingéniosité. Malheureusement, Breakout Birdie Panic 2 ne remplit aucune de ces promesses. Feathery Games, le studio derrière ce désastre, semble s’être contenté de bricoler une suite insipide à son premier opus, sans se soucier de la qualité. Ce jeu est une compilation de mauvais choix, de mécaniques dysfonctionnelles et d’une paresse globale qui ne mérite même pas un test.

Feathery Games : un studio en chute libre de pas très haut

Feathery Games n’a pas une longue histoire, mais son premier jeu Breakout Birdie Panic avait montré un certain potentiel, malgré ses défauts. Avec cette suite, il est clair que le studio a échoué à capitaliser sur ses forces. Pire encore, Breakout Birdie Panic 2 donne l’impression d’être un produit conçu à la hâte, sans vision ni réelle volonté d’innover. Si Feathery Games continue sur cette trajectoire, son avenir dans l’industrie semble bien sombre.

Le concept de base – mélanger casse-briques et runner – aurait pu donner un jeu nerveux et amusant. Au lieu de cela, Breakout Birdie Panic 2 propose une expérience désordonnée, où la difficulté mal dosée et le design des niveaux anéantissent tout potentiel de divertissement. L’objectif de marquer des points en détruisant des blocs se transforme rapidement en un exercice d’ennui et d’exaspération.

Le gameplay de Breakout Birdie Panic 2 est tout simplement catastrophique. Les contrôles sont imprécis, rendant le renvoi des balles chaotique. Les niveaux sont truffés de pièges injustes qui punissent le joueur sans raison valable. La physique de la balle est incohérente, ce qui rend les actions stratégiques impossibles. Les power-ups, censés apporter de la variété, sont soit inutiles, soit tellement puissants qu’ils brisent l’équilibre, déjà fragile, du jeu.

Une épreuve de patience heureusement courte

Sur Nintendo Switch, les contrôles sont une véritable calamité. Le jeu est uniquement jouable en tactile, ce qui est une preuve de plus que les développeurs ne se sont même pas donné la peine d’adapter le jeu sur console. À aucun moment on ne vous explique comment jouer au jeu, et on doit donc découvrir seul la maniabilité désastreuse. À chaque niveau, Breakout Birdie Panic 2 se révèle être un exercice de patience que peu de joueurs auront envie d’endurer.

Si vous pensiez trouver du réconfort dans la bande-son, détrompez-vous. Les musiques, bien que dynamiques, sont répétitives au point de devenir agaçantes après quelques minutes. Les bruitages, quant à eux, sont une véritable torture : des cris d’oiseaux stridents et des sons de collision qui donnent envie de couper le son immédiatement.

Visuellement, le jeu est aussi un désastre. Le style graphique cartoon est fade et daté, avec des arrière-plans minimalistes et des animations rigides. Certains éléments semblent tout droit sortis d’une banque d’assets bon marché, sans aucune cohérence esthétique. Pire encore, les effets visuels censés dynamiser l’action ne font qu’ajouter au chaos, rendant l’écran illisible lors des moments clés.

Le seul point « positif » est que Breakout Birdie Panic 2 se termine rapidement. Avec une dizaine de niveaux répétitifs, le jeu peut être bouclé en deux heures, voire moins si vous parvenez à ignorer les bugs et les frustrations. Cependant, même cette courte durée de vie semble interminable tant le jeu est ennuyeux et mal conçu.

Breakout Birdie Panic 2 est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch.