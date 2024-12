Après Ginger – The Tooth Fairy qui n’a convaincu personne, même pas notre testeur (voir ici), Brainium Games revient sur l’eShop avec un nouveau jeu de plateforme : Aidan In Danger, disponible quelques mois après ce premier essai. Pavé de bonnes intentions, Aidan In Danger arrivera-t-il à nous convaincre un peu plus ?

Un jeu qui aurait mieux fait d’être créé par IA

Contrairement à leurs productions habituelles, généralement axées sur des jeux de réflexion comme le solitaire ou des puzzles numériques, Aidan In Danger marque une nouvelle tentative pour le studio Brainium Games de s’aventurer dans un registre différent. Vu les résultats, il sera de bon augure de retourner à des jeux de logique sur smartphone pour pérenniser l’activité du studio…

Dans Aidan In Danger, vous incarnez Aidan chargé de sauver un village en péril face à une mystérieuse menace. Chargé de protéger Drakor, le dernier dragon sur Terre, le pauvre se fait voler son dragon dès le début du jeu par un squelette venant du futur, c’est ballot, ça n’arrive pas souvent. Le scénario d’Aidan In Danger repose sur des clichés maintes fois éculés. Vous êtes un héros générique qui doit affronter des forces tout aussi génériques pour sauver une communauté sans visage ni âme. Les dialogues sont basiques, les enjeux peu clairs, et les rares tentatives d’approfondissement tombent à plat à cause d’une écriture maladroite. Pire, l’absence de cinématiques ou de moments forts rend l’histoire complètement dispensable voir oubliable.

Le jeu se trouve dans vos indésirables

Le gameplay se divise en deux parties principales : exploration et des mini-combats, enfin du tir sur mobs sans IA. Le manque de diversité dans les mécaniques renforce le sentiment de lassitude dès les premières minutes de jeu. La maniabilité est sans doute l’un des aspects du jeu les moins ratés. Les commandes sont rigides mais simplistes. Un bouton pour faire des roulades, un pour tirer, un pour sauter. Le jeu n’est pas jouable avec l’écran tactile.

Les musiques de fond sont répétitives et deviennent rapidement déplaisantes. Les bruitages, quant à eux, manquent de subtilité et paraissent datés. Le jeu se termine en 30 minutes, mais même cette durée semble interminable tant l’expérience est pénible. Il n’y a aucune rejouabilité. Le jeu peut se finir du premier coup sans trop d‘effort avec tous les collectables, qui ne servent à rien. Sur d’autres consoles, le jeu a le mérite de faire un trophée platine ou le 100%.

Visuellement, Aidan In Danger adopte un style rétro 2D qui pourrait être charmant si les environnements n’étaient pas aussi ternes et répétitifs. Les animations sont plutôt bien faites même si inégales. On passe du potable à l’absentéisme, le jeu proposant parfois des animations à peine croyables. Exemple : dès le premier monstre, un porc-épic surement pioché dans une banque de données libre de droit, meurt avec une animation de looping aussi simple que veillotte. Les arrière-plans sont plus génériques qu’un jeu flash sans assets, et le design des personnages manque cruellement de personnalité, tout comme le bestiaire qui se limite à 4 ou 5 monstres différents. Tout cela donne au jeu une sensation de projet amateur fait en 10 minutes avec des outils disponibles gratuitement sur internet.