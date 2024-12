Dans le vaste monde des jeux indés où les pixels rencontrent la nostalgie, BZZZT se présente comme une lettre d’amour aux classiques plateformers des années 80 et 90. Il tente de raviver l’esprit des classiques de l’ère 8 bits en proposant une aventure de plateforme inspirée des jeux comme MegaMan et autres pépites de cette belle mais lointaine époque. Développé par le studio indépendant KO.DLL, le jeu mise sur un style pixel art léché et des mécaniques simples mais efficaces pour séduire les amateurs de nostalgie.

BZZZT a été développé par KO.DLL, un studio indépendant basé en République tchèque. Fondé par Karel Matejka, c’est un exemple typique de ces micro-studios qui cherchent à revisiter les classiques du jeu vidéo de l’ère 80’/90’ tout en y ajoutant leur touche. Bien que Matejka ait une expérience de plus de 30 ans dans l’industrie du jeu vidéo, travaillant pour de grandes entreprises, il a décidé de revenir aux racines du développement indépendant avec BZZZT.

Entre précision et réflexion

Dans BZZZT, vous incarnez un androïde nommé Zed, conçu pour protéger un laboratoire de recherche futuriste. Suite à une défaillance dans le système, le laboratoire est envahi par des créatures hostiles et des pièges mortels. Le but est simple : traverser des niveaux remplis d’obstacles, résoudre des énigmes et vaincre des ennemis tout en découvrant ce qui s’est réellement passé dans ce labo.

Le gameplay de BZZZT est un mélange de précision, de réflexion et d’action. À première vue, le jeu ressemble à un classique de la plateforme rétro, mais il se distingue par la richesse de ses mécaniques. Les sections de plateforme demandent une précision rigoureuse, avec des sauts calculés, des pièges qui se déclenchent au bon moment et des obstacles dynamiques qui évoluent en fonction des actions du joueur. Chaque niveau est conçu pour offrir un défi supplémentaire, lissant la courbe de difficulté du jeu et poussant les joueurs à maîtriser pleinement les capacités de Zed.

Petit plus pour éviter la redondance, BZZZT propose un système de progression, où notre robot débloque au fil de l’aventure de nouvelles capacités, comme le double saut ou la téléportation. Ces compétences ne servent pas seulement à diversifier les mouvements, mais aussi à résoudre des énigmes de plus en plus complexes.

Le jeu propose aussi des « boss » avec une approche différente qu’il faudra comprendre. De bonnes idées qui permettent de changer un peu le gameplay, exécutées avec réussite. On vous proposera, par exemple, de tirer sur des vaisseaux en sautant de boutons en boutons avec le bon timing ou de feinter un robot qui détruit peu à peu le sol en dessous de vous. Ces phases, en plus d’être agréables, sont bien intégrées à l’histoire et même aux décors du jeu.

BZZZT propose aussi plusieurs niveaux de difficulté. Le mode « histoire » qui est très facile, propose 5 vies par niveaux. Il y a moins de pièges et d’ennemis. De plus, on peut recommencer les niveaux à l’infini. Il est vraiment prévu pour les joueurs qui veulent profiter de l’histoire sans trop de difficulté. Le mode « facile » propose trois vies par niveau et aussi le continu infini pour chaque niveau. Le mode normal propose une seule vie par niveau mais garde le continu infini pour chaque niveau. Enfin, le mode « vraiment abusé » ne vous propose que 7 vies pour finir le jeu au complet. On ne peut donc pas recommencer à chaque niveau. Il porte très bien son nom : une fois les 7 vies utilisées, on revient au début. A réserver aux fans hardcore de défis/speedrun.

Une fluidité rétro-moderne

Sur Nintendo Switch, BZZZT brille par sa maniabilité. Les contrôles sont simples mais réactifs, permettant des actions précises essentielles pour un jeu de plateforme aussi exigeant. Les Joy-Con offrent une expérience confortable, et le jeu bénéficie également d’une prise en charge du Pro Controller pour ceux qui préfèrent une ergonomie plus traditionnelle. Le jeu n’est par contre pas compatible avec l’écran tactile.

Le style visuel de BZZZT est un hommage aux jeux 16 bits, mais avec une finesse moderne. Les animations de Zed et des ennemis sont fluides, et chaque environnement regorge de détails. La bande-son, composée par un artiste spécialisé dans la musique synthwave, est clairement l’un des gros points forts du titre. Les bruitages, qu’il s’agisse des tirs ou des pièges qui s’enclenchent, sont clairs et percutants.

BZZZT propose une cinquantaine de niveaux, chacun durant entre 30 secondes et 2 minutes si vous y arrivez du premier coup. Pour les joueurs expérimentés, le jeu peut être terminé en 2 heures, 3 H pour les moins habitués. Mais les niveaux optionnels apportés par les mises à jour (voir plus bas) et les défis augmentent cette durée vers les 5h. La présence de collectibles et d’un trophée contre-la-montre à chaque mission ajoute une rejouabilité appréciable et bien pensée.

Au moment du test, le jeu est proposé en version 1.3

La mise à jour 1.1, intitulée « Challenge Chips », a introduit dix zones secrètes contenant des puces de défi à collecter, ainsi que des bonus de temps et d’aimant pour améliorer les scores des niveaux. De nouvelles façons alternatives de terminer les niveaux plus rapidement ou avec un score plus élevé ont été ajoutées, accompagnées de quatre nouveaux succès. Des pièges supplémentaires, des plates-formes mobiles spéciales, une nouvelle piste musicale et des effets sonores ont également été intégrés. Les statistiques détaillées sont désormais affichées par défaut sur l’écran de sélection des niveaux, et des ajustements d’équilibrage de la difficulté ont été effectués.

La mise à jour 1.3, nommée « Bonus Stages », a ajouté 24 nouveaux niveaux déblocables en collectant des boulons et des trophées. De plus, la bande-son complète, comprenant 25 morceaux, est désormais accessible via un lecteur interactif intégré au jeu.

La mise à jour 1.3 améliore les niveaux existants qui ont été ajustés pour offrir une meilleure fluidité et un équilibrage optimisé.

BZZZT est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis le 19 septembre.