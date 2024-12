The Thing : Remastered de Nightdive Studio a été lancé en Amérique du Nord le 5 décembre dernier, offrant aux joueurs Switch de ce territoire la possibilité de se (re)familiariser avec le jeu de tir en équipe culte de Computer Artwork datant de 2002. Cependant, la sortie européenne est bloquée depuis des semaines…

Le développeur et l’éditeur du remaster ont publié une mise à jour sur les réseaux sociaux, indiquant que le jeu – basé sur le film de John Carpenter de 1982 – a été soumis à Nintendo of Europe et que l’équipe n’attend plus que sa sortie. On peut supposer qu’il se trouve quelque part dans le carnet de commandes de Nintendo pour les fêtes de fin d’année, ce qui laisse présager une sortie en 2025 dans nos contrées.

(/, ):

We are still waiting on @NintendoEurope on the release of The Thing: Remastered for Nintendo Switch. We will update everyone as soon as the game is available! pic.twitter.com/I68gOERYVS

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) December 31, 2024