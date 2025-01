Dans le monde du jeu vidéo, on a de temps en temps le droit de découvrir certaines expériences qui tentent de sortir des sentiers battus en fusionnant des genres inattendus. C’est le cas de Soundfall, un jeu d’action rythmique qui vous plonge dans un univers musical surprenant. Conçu par Drastic Games et édité par Noodlecake Studios, Soundfall se présente comme une expérience unique où la musique et l’action s’entrelacent.

Disponible sur Nintendo Switch (uniquement via l’eShop) depuis le 11 mai 2022, ce titre promet de faire vibrer les amateurs de rythme et d’aventure. Mais qu’en est-il vraiment ? Plongeons dans les entrailles de ce jeu pour en découvrir tous les aspects.

Et que chacun se mettent à danser

Fondé par d’anciens membres d’Epic Games, Drastic Games ont mis à profit son expertise en développement pour créer une expérience originale. Soundfall, leur premier projet, se distingue par son approche audacieuse qui combine des mécaniques de jeu de tir en vue isométrique avec des éléments de jeu de rythme. En collaborant avec Noodlecake Studios, connus pour leurs titres indépendants de qualité, ils ont réussi à donner vie à leur idée.

Dans Soundfall, vous incarnez des héros musicaux transportés dans le monde de Symphonia, un univers où chaque note a le pouvoir de créer ou de détruire. Votre mission ? Rétablir l’harmonie en affrontant les Discordians, des créatures qui cherchent à corrompre cet équilibre sonore. Pour cela, il vous faudra synchroniser vos actions avec le rythme des morceaux qui accompagnent chaque niveau. À travers cette mécanique, le jeu encourage les joueurs à ressentir et à suivre la musique pour maximiser leur performance.

L’histoire de Soundfall est à la fois simple et efficace. Vous suivez les aventures de Melody, une jeune musicienne transportée dans Symphonia, qui devient une Héroïne de l’Harmonie. En chemin, elle rencontre d’autres héros, chacun apportant ses compétences uniques et son style de combat. Bien que le scénario reste relativement classique, il sert de toile de fond agréable pour mettre en valeur l’univers sonore et visuel du jeu.

Côté narration de l’histoire, en plus de dialogue sur écran fixe avec juste les portraits des protagonistes, on a le droit à quelques mini-séquences d’animations vraiment jolies qui nous emporte un peu plus dans l’histoire.

Et que chacun se laisse emporter

Le gameplay de Soundfall repose sur une combinaison de jeu de tir et de jeu de rythme. En vue du dessus, vous devez abattre des vagues d’ennemis tout en synchronisant vos actions (tir, esquive, utilisation de compétences) avec le rythme de la musique. Plus vos mouvements sont dans le tempo, plus ils sont puissants.

Le jeu propose une variété d’armes et de styles de jeu, allant des arcs à longue portée aux marteaux lourds. Chaque niveau propose du loot d’armes et d’armures afin d’optimisé peu à peu ses équipements. Les niveaux cachent aussi des coffres qui permettent de trouver du loot encore plus rare. Chaque arme propose, logiquement, des tirs différents avec des statistiques précise (dégât, distorsion, distance du projectile). Il faudra donc essayer toutes les combinaisons possibles (et elles sont nombreuses) afin de trouver ce qui correspond le mieux à votre manière de jouer, et de surtout maximiser les dégâts par rapport à vos envies.

Et parfois, il faudra farmer des niveaux, car des défis optionnels sont proposés à chaque niveau, tout comme une note qui modifiera l’expérience et l’argent gagné.

Attention cependant, la synchronisation rythmique est très exigeante, surtout lors des morceaux au tempo rapide. Le jeu est facile à prendre en main avec des commandes intuitives, et le jeu répond bien, même si la lisibilité peut être mise à mal lors des combats intenses avec de nombreux ennemis à l’écran.

Le point fort indéniable de Soundfall réside dans sa bande-son proche de l’exceptionnelle. Chaque niveau est accompagné d’une piste musicale originale couvrant une grande variété de genres : électronique, orchestral, pop, rock, et même métal. Ces morceaux influencent directement le rythme et la difficulté du jeu, offrant une expérience unique.

Claquons des doigts et frappons du pied

La campagne principale de Soundfall est composée de plusieurs mondes, chacun offrant une dizaine de niveaux. Si les premières heures de jeu sont captivantes, une certaine répétition peut s’installer à mesure que les niveaux se succèdent. Il faudra quand même une vingtaine d’heures pour finir le jeu.

Le jeu propose un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs, qui revitalise l’expérience en ajoutant une dimension sociale et stratégique. De plus, cela motive encore plus à essayer les modes de jeux plus difficiles. Si vous avez des amis fans du genre, la durée de vie augmente significativement.

Soundfall est graphiquement un jeu coloré et agréable à l’œil. Les environnements réagissent à la musique, créant une ambiance dynamique. Les personnages et ennemis sont bien animés, a l’impression de découvrir un monde musical et vivant. La génération des niveaux peut entraîner une certaine redondance après plusieurs heures de jeu.

On notera aussi que le jeu propose deux options d’accessibilité : l’activation ou non des secousses de la caméra et le mode daltonien.