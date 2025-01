Après une sortie remarquée sur Steam, Ravenswatch a fait ses débuts en novembre sur Xbox Series X/S et PS5. Les fans de la Nintendo Switch avaient appris à ce moment-là que le jeu serait disponible sur leur console le 23 janvier 2025. Aujourd’hui, les précommandes sont désormais ouvertes sur le Nintendo eShop, accompagnées d’une nouvelle bande-annonce que vous pouvez visionner.

Un roguelite coopératif inspiré des contes et légendes

Développé par le studio à l’origine de Curse of the Dead Gods, Ravenswatch est un roguelite coopératif jusqu’à quatre joueurs. Le jeu vous invite à incarner des héros déchus issus des contes et légendes du monde entier pour affronter les hordes de Cauchemars qui envahissent et corrompent le monde de Reverie.

Voici un aperçu des personnages et de leurs capacités uniques :