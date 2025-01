CLeM est un jeu qui se présente comme un puzzlevania, un nouveau genre révolutionnaire qui réussirait à mélanger le plaisir des énigmes et celui de l’exploration… Bon, en réalité, CLeM est un très classique point-and-click dans un univers un peu sombre. Le jeu est développé par les Barcelonais de Manga Protocol. Il est disponible depuis le 6 février 2024 sur l’eShop au prix de presque seize euros. Où se place CLeM dans le paysage des point-and-click ?

Un point-and-click assez classique

Malgré son appellation alléchante sur l’eShop, CLeM n’est pas un puzzlevania, mais un point-and-click. Nous incarnons une poupée un peu étrange qui se réveille dans une cave sombre et doit obéir aux ordres d’une enfant autoritaire.

Cette dernière nous demande de rapporter des objets représentant des « qualités » comme de la beauté ou de l’intelligence. Ça tombe bien, nous avons à côté de nous un petit cahier qui sera notre carnet de bord pendant l’aventure.

Dans celui-ci, nous avons énormément d’informations précieuses pour nous aider. Nous apprenons notamment que chaque qualité est reliée à un insecte, et nous comprenons de facto que nous devrons capturer ces insectes d’une manière ou d’une autre afin de progresser.

CLeM est un point-and-click de facture assez classique : nous allons dans une pièce, recueillons des informations et des objets çà et là afin de résoudre des énigmes diverses et variées.

Nous pouvons aussi combiner les objets entre eux et parfois les séparer les uns des autres. Un crayon pourra par exemple devenir un crayon et une orbe.

C’est-à-nous d’utiliser nos méninges afin de ramener chaque insecte à l’enfant qui nous commande. Les énigmes sont variées et un peu déséquilibrées. Certaines sont logiques et agréables à résoudre. Il est par exemple évident que la perceuse et les vis vont nous aider à fermer le volet bringuebalant.

En revanche, d’autres passages semblent totalement absurdes et soit vous aurez des méninges à toute épreuve, soit vous irez comme nous l’avons fait sur les très bons guides disponibles sur Internet.

Dans tous les cas, il faudra bien réfléchir car les objets sont intelligemment disséminés au fil de notre progression. Certains obtenus au début de l’histoire n’auront une utilité qu’en toute fin d’aventure !

Avec des moments de perdition un peu trop grands

CLeM se déroule dans un huis-clos avec plusieurs chapitres. Nous débloquons de nouvelles pièces à chaque nouveau chapitre, nous permettant de déverrouiller de nouvelles zones à chaque fois.

À chaque chapitre, nous obtenons un nouvel objet aux pouvoirs presque « magiques ». Nous aurons par exemple une loupe de vérité qui nous permet de révéler des informations cachées derrière chaque texte ou tableau.

Une narration assez discrète se déploie aussi pendant l’aventure. Nous trouvons des pages, des photographies, des lettres qui nous permettront d’en savoir plus sur l’enfant qui nous parle. Où sont ses parents ? Pourquoi la maison est délabrée et abandonnée ? Vous aurez deux fins possibles, mais nous vous laissons le plaisir de la découverte.

Globalement, CLeM est un point-and-click sympathique, dans une moyenne assez haute pour le genre sans pour autant être révolutionnaire.

Les énigmes, même déséquilibrées, pourront plaire aux amateurs du genre. L’ambiance assez sombre, mélangée à la patte graphique presque « enfantine », apportent un charme étrange à l’aventure qui séduira une bonne partie des joueurs.

Le gameplay est parfois frustrant, les allers-retours et les moments de perdition sur la carte sont nombreux, mais le tout reste cohérent et bien réalisé.

L’écriture est parfois un peu trop « pathos », appuyant sur certains voyants émotionnels sans grande subtilité, mais nous sommes persuadés que la narration pourra quand même toucher une partie du public.

La durée de vie est assez courte, comptez trois à quatre heures en fonction de votre rythme (les plus rapides pourront même y arriver en deux heures) pour terminer CLeM. Le contenu est faible par rapport à son prix de presque seize euros (aucune rejouabilité, décor plutôt petit) et nous vous recommandons une promotion pour vous laisser tenter.

La page eShop nous conseille l’expérience avec un casque audio mais pour être honnêtes, la différence avec ou sans n’est pas flagrante. La bande-son reste sympathique sans être exceptionnelle, avec quelques jolis passages comme lors de l’énigme du piano. Le doublage en anglais est aussi un plus non négligeable.

Le jeu est entièrement en français, cependant le traducteur semble fâché avec l’impératif présent et quelques fautes parfois frustrantes se trouvent dans des moments-clés du récit. À vous de voir si une faute dans un texte peut totalement vous sortir de l’histoire ou pas.

Nous vous joignons une vidéo de cinquante minutes réalisée par nos soins, sans commentaire, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.