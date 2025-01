Les éditeurs Room6 et Yokaze, en collaboration avec le développeur Ozumikan, ont annoncé l’arrivée de Machina of the Farthest sur Nintendo Switch. Ce jeu d’action en 2D est prévu pour une sortie en 2025.

Décrit comme un jeu d’action en 2D basé sur le concept de « boomerang et téléportation », Machina of the Farthest vous invite à explorer les confins du monde en incarnant Machina, une héroïne en quête de ses souvenirs perdus.

Voici un aperçu du jeu :

Une aventure dans un monde en ruines mêlant exploration, combats et une histoire captivante. Parcourez un univers magnifiquement conçu en pixel art, où se déroule l’épopée d’une épée et d’un oiseau.

Dans un monde dévasté par la destruction de la civilisation, des créatures étranges appelées Mécanismes menacent les rares tentatives des humains pour se reconstruire.

Machina, une jeune fille amnésique, se réveille avec en main la « Lame Bleue », une arme mystérieuse capable de la téléporter là où elle la lance. Accompagnée de son ami d’enfance Kamiki, elle entame un périple pour retrouver ses souvenirs.

Au fil de leur voyage, les liens entre Machina et Kamiki se reforgent, mais une tragédie oubliée plane au-dessus de leur histoire.

La Lame Bleue de Machina ne sert pas qu’à se défendre : elle est aussi une clé essentielle pour avancer dans ce monde complexe. Vous devrez faire preuve d’intelligence et de rapidité pour utiliser ses pouvoirs de téléportation afin de relever les défis qui vous attendent.

Avec son pixel art soigné et son gameplay original, Machina of the Farthest promet d’être une expérience immersive et mémorable sur Nintendo Switch en 2025.

Kopiforge a annoncé que Sedap: A Culinary Adventure sera porté sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour PC en mars, il semble que les versions console arriveront un peu plus tard.

Sedap est un jeu d’aventure mêlant cuisine et combat, où les joueurs embarquent dans un voyage culinaire à travers une réinterprétation fantastique de l’Asie du Sud-Est. Grâce au mode coopération, il est possible de vivre cette expérience avec un ami.

Présentation du jeu :

Deux génies culinaires en herbe ouvrent un food truck itinérant et s’aventurent sur l’île de Khaya, un lieu abandonné, dangereux, regorgeant de monstres et de mystères. Ensemble, le duo explore l’île à la recherche de nouvelles recettes et saveurs tout en levant peu à peu le voile sur les secrets qui hantent cet endroit.

Points forts :

Vivez votre aventure culinaire en solo ou avec un ami !

Explorez chaque niveau pour collecter des ingrédients et préparer des commandes, tout en affrontant des créatures redoutables et des dangers variés.

Préparez des plats en incarnant Som, le Cuisinier, ou affrontez des créatures tout en cherchant des ingrédients dans la peau de Gon, le Chasseur. La réussite de votre entreprise repose sur votre coopération !

Parcourez un monde fantastique riche, inspiré de l’Asie du Sud-Est, améliorez vos compétences culinaires et découvrez les mystères de l’île de Khaya.

Explorez des biomes variés, chacun doté de sa propre nourriture, de méthodes de cuisine spécifiques et d’une faune unique.

Préparez une large gamme de plats populaires d’Asie du Sud-Est, comme le riz frit à l’ananas, le poulet rice, les banh mi et même du bubble tea !

Remplissez le Makanomicon en découvrant et en maîtrisant la préparation de chaque plat — de nombreuses recettes vous attendent dans chaque niveau.

Équipez-vous de Charms, d'Armes et d'Ustensiles pour relever les défis qui vous attendent sur l'île de Khaya.

L’éditeur Valkyrie Initiative et le développeur DoubleTap travaillent sur Blades For Hire, un jeu prévu pour une sortie sur Nintendo Switch en 2025. Blades For Hire est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs dirigent une guilde de mercenaires. Le gameplay combine plusieurs éléments, comme la gestion des mercenaires, des finances et bien plus.

Que peut faire un homme après avoir tout perdu—famille, amis, richesse et héritage ? Avec pour seul bien sa vie, il peut soit accepter humblement son sort, soit saisir toute opportunité de salut avec une poigne de fer, prêt à écraser ses ennemis par tous les moyens nécessaires. Notre héros, face à cette situation désespérée, refuse de se soumettre et utilise tous les moyens possibles pour inverser la tendance : corruption, extorsion, menaces, violence, meurtres et incendies.

Ce noble déchu ne se soucie plus de l’honneur familial et est prêt à tout pour payer ses dettes et survivre. Entrez dans la peau d’un chef de guilde mercenaire, où l’altruisme, la bravoure et l’héroïsme n’ont que peu de place. Suivez son parcours, de la souffrance au triomphe—ou vers une mort infamante.

Choix et conséquences : Utilisez des talents comme la diplomatie, l’humour ou la disposition à se salir les mains. Avec plus de 150 tâches et événements uniques, chaque choix influence l’histoire, la réputation de la guilde, les personnages rencontrés et débloque de nouvelles opportunités.

Combat et tactiques : Le système de combat offre un contrôle indirect. Les participants prennent des tours pour attaquer, mais vous pouvez ajuster les tactiques à tout moment. Combinez vos mercenaires et vos stratégies pour minimiser les pertes—les morts ne rapportent aucun profit.

Gestion des héros : Gérez vos mercenaires avec soin. Leur loyauté dépend de leurs personnalités et de vos décisions. Certains refuseront d'intimider les faibles ou de sauver des innocents. Faites-les progresser, améliorez leurs statistiques et compétences de combat, et équipez-les avec des trophées ou du matériel acheté. Mais méfiez-vous : ne confiez pas une épée coûteuse à un combattant médiocre avant qu'il ne prouve sa valeur.

Économie : La gestion d'une guilde coûte cher. Salaires, équipements, pots-de-vin et dons à l'église doivent être pris en compte. Une mauvaise gestion financière peut réduire la loyauté de vos mercenaires. Bâtissez d'abord votre réputation, puis laissez-la travailler pour vous. Le soutien d'organisations et de figures influentes ouvrira de nouvelles missions, récompenses et équipements.

Antipaint est sorti sur PC il y a quelque temps avec un accueil favorable, et une version Nintendo Switch est désormais confirmée comme étant « à venir prochainement ». Antipaint est un jeu de tir roguelike plein d’action où les joueurs affrontent des œuvres d’art célèbres. Après avoir vaincu chacune d’elles, elles rejoignent votre collection.

Partez à la conquête du titre de plus grand artiste au monde. Le champ de bataille devient votre toile, vos ennemis sont votre peinture. Littéralement. L’art que vous créez vous appartient.

Peignez ou combattez à votre façon : Choisissez parmi une variété de pinceaux et de personnages. Qu’il s’agisse d’un pinceau large et lent ou d’un rouleau rapide et agile, il y en a pour tous les styles.

Même les meilleurs artistes ont besoin d'aide : Terminer une peinture vous récompense avec des objets polyvalents. Faites appel à un seau de peinture amical, installez des tourelles de peinture, donnez des moustaches à vos ennemis ou devenez un robot. Trouvez une façon d'exprimer votre véritable personnalité !

Affrontez les grandes œuvres d'art : Pour devenir le plus grand, vous devrez affronter diverses (et parfois douteuses) œuvres d'art afin de garantir votre titre.

Un art qui reste : Une fois la peinture terminée et les pinceaux nettoyés, prenez du recul et admirez vos chefs-d'œuvre dans la galerie.

Aujourd’hui, Ratalaika Games a annoncé Super Onion Boy+ comme son premier titre Nintendo Switch de 2025. Le jeu sera disponible le 10 janvier 2025. Super Onion Boy+ est un jeu de plateforme 2D développé par PowerSlash Studios. Les joueurs partiront dans une aventure pour sauver une princesse capturée par un terrible monstre.

Votre mission est de secourir la princesse, emprisonnée dans une bulle magique par un redoutable monstre.

Super Onion Boy+ offre une aventure exaltante dans un jeu de plateforme 2D rempli d’action et d’aventure, dans un style rétro nostalgique. Traversez des environnements en pixel art regorgeant d’ennemis et préparez-vous à relever des défis épiques. Collectez des pièces et des étoiles pour obtenir des vies supplémentaires et découvrez des coffres contenant des potions magiques qui vous conféreront des super-pouvoirs. Ces capacités seront essentielles pour surmonter les obstacles et vaincre les terribles monstres et boss sur votre chemin.