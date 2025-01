Sorti en salles le 20 décembre 2024, Sonic the Hedgehog 3 rencontre un immense succès au box-office mondial, avec plus de 200 millions de dollars de recettes. Sonic et ses amis continuent de briller sur grand écran, mais il semble que leur arrivée sur les plateformes de streaming soit déjà en préparation.

Une date de streaming potentielle

Pour l’instant, aucune date officielle de sortie en streaming n’a été annoncée, mais la plateforme Vudu a mis en ligne une fiche pour le film, indiquant une disponibilité en streaming payant dès le 21 janvier 2025. Bien que cette information reste à confirmer, il est courant pour les films de Paramount d’arriver en streaming environ 30 jours après leur sortie en salles. Cette date semble donc tout à fait plausible.

Une aventure épique sur grand écran

Dans Sonic the Hedgehog 3, Sonic revient pour une aventure encore plus palpitante. Aux côtés de Knuckles et Tails, il affronte un nouvel ennemi redoutable : Shadow, un adversaire mystérieux doté de pouvoirs hors du commun. Face à des capacités largement supérieures aux leurs, Sonic et son équipe devront former une alliance inattendue pour tenter de stopper Shadow et sauver la planète.

Que ce soit en salle ou bientôt depuis votre canapé, Sonic the Hedgehog 3 promet de continuer à séduire les fans avec son mélange d’action, d’humour et de nostalgie. Si vous ne l’avez pas encore vu, foncez au cinéma ou préparez-vous pour sa sortie en streaming dès la fin janvier !