Après quelques retards, ANTONBLAST est enfin arrivé sur Switch le mois dernier. Ce jeu de plateforme explosif et frénétique, centré sur la destruction, développé par Summitsphere et publié par Joystick Ventures, a été salué par la critique avant son lancement. Désormais, on sait que les joueurs se sont également rués sur le titre.

Le développeur Tony Grayson a annoncé sur les réseaux sociaux que ANTONBLAST est officiellement rentable un mois après sa sortie. Selon Grayson, toutes les dépenses liées au développement, au marketing et à la production ont été remboursées, ce qui signifie que les revenus générés à partir de maintenant sont du pur profit. Si vous souhaitez contribuer à ce succès, rendez-vous sur l’eShop et procurez-vous ANTONBLAST dès aujourd’hui !

Less than one month to the day, ANTONBLAST has recouped ALL expenses related to development, marketing, and production! WE ARE PROFITABLE! Looks like Summitsphere is going to be making a lot more games for a lot longer. Thank you everyone! ❤️ — TONY GRAYSON (@graysonZ80) January 3, 2025

Description du jeu

Foncez marteau en main vers Satan en incarnant Dynamite Anton, un ouvrier démolisseur à Boiler City. Jaloux du visage rougeoyant d’Anton — plus rouge encore que celui du Diable — le roi des démons a volé la précieuse collection de spiritueux d’Anton. Parcourez la ville, retrouvez les bouteilles volées et revenez à la base d’Anton avant la fin de l’Happy Hour.

Anton est armé de son puissant marteau et d’une rage inépuisable, faisant de lui une force inarrêtable. Traversez 12 niveaux tentaculaires inspirés des jeux de plateforme 2D de l’ère 32 bits. Effectuez des acrobaties destructrices pour courir plus vite, esquiver plus habilement et infliger des dégâts à tout ce qui se dresse entre Anton et le visage stupide et frappable de Satan.

Menez Anton et sa collègue jouable Annie, ainsi que l’ancien propriétaire de casino disgracié Brulo (non jouable), à travers les Enfers. Explorez les niveaux pour découvrir tous leurs secrets ou mettez-vous au défi en battant vos records personnels pour chaque stage. Prenez le temps d’explorer les secrets cachés avant d’utiliser vos connaissances pour optimiser votre temps et pulvériser vos meilleurs scores.