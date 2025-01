Découvrez le classement des ventes de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch aux États-Unis, basé sur les données fournies par la boutique en ligne officielle.

Une fois de plus, Super Mario Party Jamboree est au sommet et rien n’est susceptible de le détrôner de sitôt. Mais un jeu qui a le vent en poupe est Nintendo Switch Sports, qui se retrouve cette fois à la deuxième place grâce à une promotion.

1. Super Mario Party Jamboree

2. Nintendo Switch Sports

3. Minecraft

4. Hogwarts Legacy

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Among Us

7. Animal Crossing: New Horizons

8. Stardew Valley

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

11. Little Friends: Dogs & Cats

12. Super Mario Odyssey

13. Just Dance 2025 Edition

14. Mario + Rabbids Sparks of Hope

15. Overcooked 2

16. Super Mario Bros. Wonder

17. EA Sports FC 25

18. MySims: Cozy Bundle

19. Balatro

20. Zelda: Echoes of Wisdom

21. Okami HD

22. Just Dance 2023 Edition

23. LEGO Marvel Super Heroes

24. Little Kitty, Big City

25. It Takes Two

26. Jurassic World Evolution

27. Just Dance 2024 Edition

28. Overcooked 2 Gourmet Edition

29. Stray

30. LEGO Harry Potter Collection