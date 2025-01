Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Aeterna Noctis – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Air Twister – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Another Crab’s Treasure – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Backpack Hero – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Black Skylands – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Boreal Tenebrae – $1.99 (prix de base : $6.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Civilization 7 – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cotton Fantasy – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Cytus Alpha – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Danmaku Unlimited 3 – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Demon Gaze Extra – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Everspace – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Far: Changing Tides – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Far: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Fashion Police Squad – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Fight’N Rage – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Finding Paradise – $5.99 (prix de base : $11.99)

– Football Manager 2024 Touch – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Forward to the Sky – $8.99 (prix de base : $48.99)

– Freshly Frosted – $5.99 (prix de base : $9.99)

– Goat Simulator – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Hokko Life – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Huntdown – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Itorah – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Jurassic World Evolution – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO 2K Drive – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO The Incredibles – $5.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Marchen Forest – $6.99 (prix de base : $34.99)

– Megaton Musashi W: Wired – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Overboss – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Peglin – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Potion Craft – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Punch Club – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Punch Club 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Puzzle Bobble Everybubble – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base : $14.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sail Forth – $12.79 (prix de base : $19.99)

– Severed Steel – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base : $19.99)

– Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – $27.99 (prix de base : $39.99)

– SmileBasic 4 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Space Invaders Forever – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base : $59.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Sprout Valley – $1.99 (prix de base : $17.99)

– Sticky Business – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Tchia – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base : $19.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– To the Moon – $5.99 (prix de base : $11.99)

– Tropico 6 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 2 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 4 – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Ufouria 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– UnMetal – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Vagante – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Voez – $10.00 (prix de base : $25.00)

– West of Loathing – $3.74 (prix de base : $11.00)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Ziggurat – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Ziggurat 2 – $9.99 (prix de base : $24.99)