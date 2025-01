Avec For a Vast Future, l’équipe des développeurs propose une expérience qui évoque une époque où les RPGs en 2D régnaient en maître. Inspiré des classiques 16-bits, comme un certain EarthBound (Mother), le jeu combine une esthétique rétro et une mécanique RPG minimaliste pour essayer de capturer l’essence des grands titres de l’époque tout en ajoutant une touche contemporaine. Disponible sur Nintendo Switch via l’eShop, ce jeu invite les joueurs à explorer un monde post-apocalyptique dans une quête où l’humanité tente de se reconstruire après un conflit dévastateur.

En anglais et donc inaccessible

Pour rester bien dans le délire d’une époque révolue, le jeu ne propose aucune langue à part l’anglais. De quoi nous rappeler les heures difficile des localisations de RPG chez nous dans les années 90. Ce n’était pas forcement la peine de nous rappeler ces sombres souvenirs. Bien entendu, comme tous les RPGs de l’époque, le jeu est très verbeux et il faudra de solides connaissances en anglais pour bien comprendre l’histoire du jeu. Comme ce n’est pas le cas de tout le monde, on vous propose un petit récapitulatif du début de l’histoire afin de comprendre un peu mieux.

L’histoire de For a Vast Future s’ancre dans un univers post-apocalyptique ravagé par une guerre dévastatrice qui a presque anéanti l’humanité. Le monde que vous découvrez est marqué par la désolation : des villes en ruines, des paysages désertiques, et des communautés fragmentées qui tentent de survivre dans les vestiges d’une civilisation autrefois prospère.

La guerre, connue sous le nom de « Grand Conflit », a été un affrontement brutal entre différentes factions, et son héritage persiste sous forme de tensions sociales, de rancunes et de mystères non résolus. Les survivants, confrontés à un monde désormais hostile, vivent dans des abris rudimentaires où parmi les ruines, luttant contre la faim, la maladie et les dangers omniprésents, notamment les machines de guerre abandonnées et les bandits opportunistes.

Vous incarnez Chel, une jeune femme qui se réveille dans ce chaos avec une mission vague mais déterminante : découvrir ce qui a causé cette guerre et pourquoi le monde a sombré dans un tel état. L’histoire commence lorsque Chel trouve un objet mystérieux dans les ruines près de son village natal, un artefact qui semble lié aux événements qui ont mené à la guerre. Ce premier contact avec les secrets du passé déclenche une quête pour déterrer la vérité.

Il n’y a pas que le scénario qui coince

Premier défaut du jeu, en plus d‘un scénario loin d’être original, l’histoire est forcée et la narration distribuée avec la subtilité d’une pelle. Les personnages ont des réactions clichées, l’histoire est clichée, et la moindre touche d’humour est convenue et touche souvent à côté.

Le gameplay reprend les bases des RPGs classiques : exploration de zones, combats au tour par tour et gestion d’équipement. Cependant, il apporte une petite touche moderne grâce à des combats rapides et une personnalisation très simplifiée. Les combats offrent une profondeur stratégique grâce à la gestion des ressources limitées et des compétences spéciales qui permettent de s’adapter aux situations. Le système de crafting d’objets et d’armes, bien que rudimentaire, ajoute une couche de stratégie qui a le mérite de casser la linéarité du gameplay.

Sur Nintendo Switch, For a Vast Future profite d’une interface intuitive et fluide. Les menus sont clairs, et la navigation entre les différents écrans se fait sans accroc. Les contrôles sont simples à prendre en main, rendant le jeu accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas familiers avec les RPGs. Comme on peut s’en douter avec un RPG, le jeu n’est pas jouable avec l’option tactile de la Nintendo Switch.

La bande-son, composée dans un style chiptune, est une réussite. Elle évoque les grandes heures des consoles 16-bits, sans jamais les atteindre, tout en restant assez variée pour essayer d’éviter la monotonie. For a Vast Future utilise une esthétique pixel art assez pauvre, digne du premier Pokémon sur Game Boy. Alors oui, cela rappelle les RPGs des années 90, mais ce n’est pas forcément agréable à jouer de nos jours. Les environnements post-apocalyptiques, ultra répétitifs, sont parsemés de détails qui essayent de combler le vide. Les animations sont robotiques et peu détaillées, et c’est peut-être là qu’on attend le plus d’effort pour un jeu sur Nintendo Switch avec un style aussi rétro.

Le jeu est court pour un RPG, avec une durée de vie qui oscille entre 6 et 10 heures selon votre style de jeu. Cette concision est à double tranchant : si certains apprécieront son rythme rapide et sans fioritures, d’autres pourraient regretter l’absence de contenu annexe plus développé. L’histoire semble se terminer d’un coup, sans répondre aux questions que le jeu a lui-même posées.