Le classique remasterisé de Nihon Falcom débarque sur consoles modernes avec des graphismes HD, un doublage bilingue pour Adol et plusieurs options de bande-son.

Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui la sortie de Ys Memoire : The Oath in Felghana, une version remasterisée du célèbre RPG de Nihon Falcom, initialement sorti en anglais en 2010. Cette édition est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4.

Le titre est proposé au prix de 29,99 € en version numérique sur le Nintendo eShop et le PlayStation® Store. Une édition physique limitée est également disponible pour Nintendo Switch et PlayStation®5 chez certains revendeurs via le site officiel de Marvelous Europe.

Cette version remasterisée modernise le RPG d’action classique avec des améliorations audio et visuelles, notamment le choix entre les doublages anglais et japonais pour le héros, Adol.

Ys Memoire : The Oath in Felghana suit le périple d’Adol et de son compagnon Dogi

Adol Christin, l’aventurier intrépide, et Dogi, son fidèle compagnon aux cheveux bleus, retournent dans la terre natale de ce dernier : Felghana. Mais les huit années d’absence n’ont pas été tendres avec la région. Désormais infestée de monstres, ravagée par un volcan en activité et sous le joug d’un seigneur avide exploitant ses habitants, Felghana est en péril. Alors que Dogi cherche l’aide de son ancien maître, Adol reste sur place pour venir en aide aux habitants. Cependant, il se retrouve rapidement plongé dans un monde de conspirations et d’héritages antiques.

Avec des graphismes haute définition remasterisés et une bande-son sublimée, cette épopée n’a jamais été aussi spectaculaire visuellement et auditivement ! Cette édition définitive propose de nouvelles illustrations de personnages, des options d’accessibilité, et plusieurs versions de la bande-son emblématique, faisant de Ys Memoire : The Oath in Felghana une expérience incontournable.

Caractéristiques principales :

Un RPG classique réinventé : Retrouvez les combats d’action RPG qui font la renommée de la série Ys, avec des options de difficulté supplémentaires et des améliorations comme le mode « Turbo ». Parcourez un monde fantastique inoubliable tout en affrontant des défis variés.

Une variété visuelle raffinée : Cette édition propose de toutes nouvelles illustrations des personnages en style « Refined », mais les puristes peuvent à tout moment revenir aux versions « Classiques ».

Un héros enfin vocal : Pour la première fois, Adol Christin bénéficie de dialogues doublés, avec une narration d’ouverture qui plante le décor et ajoute profondeur et gravité à ce personnage emblématique.

Une bande-son légendaire revisitée : Réputée pour sa musique exceptionnelle, cette édition offre trois versions de la bande-son épique (Originale, PC-8801, et X68000), toutes remasterisées en haute qualité.

Développé par Nihon Falcom et publié en Europe et Australie par Marvelous Europe, Ys Memoire : The Oath in Felghana est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4 depuis le 7 janvier 2025.