Ces dernières semaines, nous avons eu l’impression de parler davantage de fuites que d’annonces officielles. Il y a quelques mois, la Pokémon Company a été victime d’une fuite massive due à un piratage externe. Cependant, la fuite d’aujourd’hui vient directement du développeur de Pokémon GO, Niantic. Selon la fuite, un événement Pokémon Presents et Unova dans Pokémon GO est prévu pour le Jour Pokémon, le 27 février.

L’utilisateur de Twitter Mattyoukhana a découvert le code dans une datamine de Pokémon GO, mais il n’y a pas beaucoup d’informations supplémentaires disponibles à ce stade. Il était toujours possible de supposer qu’un Pokémon Presents serait diffusé lors du Pokémon Day, comme c’est généralement le cas. Cependant, l’idée d’un événement sur le thème d’Unova coïncidant avec cette journée dans GO a de quoi faire froncer les sourcils. Je ne dis pas qu’il est temps de faire des remakes de la Gen V… mais on ne sait jamais !