NIS America, Inc. a lancé Ys X: Nordics, un volet marquant de la légendaire série Ys, sur Nintendo Switch en octobre dernier. Une démo est également disponible sur l’eShop de la Switch, et les données de sauvegarde peuvent être transférées vers le jeu complet.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier aux cheveux rouges Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin – et par le mystérieux pouvoir de Mana ! En cherchant un moyen de briser ce lien mystique, ils se retrouvent impliqués dans un conflit entre deux factions : les guerriers marins connus sous le nom de Normans et les énigmatiques et apparemment immortels Griegr. Pour sauver les habitants du golfe d’Obelia, Adol et Karja devront explorer les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu’il leur confère.

Points clés :