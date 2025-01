Le fabricant d’accessoires Hyperkin et le service de streaming d’anime Crunchyroll ont annoncé un partenariat, et ils ont déjà révélé leur premier produit. La collaboration comprend des contrôleurs et des étuis Switch, et ils sont tous ornés d’illustrations et de personnages de l’anime/manga, Frieren : Beyond Journey’s End.

Cette collaboration implique des reskins purement cosmétiques des Pixel Art Controller & EVA Cases d’Hyperkin, et s’adresse très clairement aux fans de Frieren. Les détails sur les prix et les dates de sortie n’ont pas encore été communiqués, mais Hyperkin vous invite à rester à l’écoute.