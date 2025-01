Le développeur Pocketpair vient de sortir son jeu Overdungeon sur la Nintendo Switch pour 1700¥ (environ 23€). Il n’est pour l’instant disponible que via l’eShop japonais, bien qu’il soit traduit en anglais. Overdungeon est un jeu de bataille de cartes roguelike qui était déjà disponible sur Steam, il marque la première sortie officielle de l’éditeur sur console.

Ce qui rend cette sortie particulièrement intéressante, c’est que Pocketpair est le même développeur que Palworld, qui s’est récemment retrouvé dans une situation juridique délicate avec Nintendo. Apparemment, ce différend n’a pas empêché Pocketpair de sortir Overdungeon sur la console de Nintendo…

Traduction de la page nippone du jeu

Overdungeon est un jeu mêlant roguelike, tower defense et jeu de cartes, le tout dans une action en temps réel palpitante.

Qu’est-ce que c’est ?

Jouer des cartes à foison → Invoquer des alpagas à l’infini → L’adversaire est vaincu.

Overdungeon combine les mécaniques des roguelikes, des tower defenses et des jeux de cartes dans un gameplay fluide et dynamique. Grâce à ses commandes simples, le jeu est accessible tout en offrant une grande liberté de stratégie. Assemblez des cartes parmi des centaines disponibles pour surmonter des donjons uniques. Votre carte maîtresse sera-t-elle un alpaga, un chien, un chat ou même un poussin ? Créez votre deck ultime et plongez dans l’aventure !

Caractéristiques principales :

Un deckbuilding dynamique :

Découvrez de nouvelles cartes à chaque partie et choisissez celles qui correspondent le mieux à la situation. Entre animaux, bâtiments, sorts et pièges, les catégories regorgent de cartes uniques. Combinez-les pour créer des decks aux effets dévastateurs et imprévisibles !

Des cartes hilarantes :

Des cartes plus absurdes les unes que les autres attendent les joueurs. Invoquer des alpagas ? Oui. Faire apparaître des poussins ? Absolument. Multiplier vos invocations ou jouer deux fois chaque carte de votre main ? Totalement possible. Ce jeu vous permet de réaliser des stratégies qui sembleraient « trop fortes » dans d’autres jeux de cartes !

Action en temps réel ultra satisfaisante :

Les animaux invoqués agissent en temps réel. Vous n’avez qu’à choisir où et quand jouer vos cartes. Avec les bonnes combinaisons, vous pouvez entrer dans un cycle infini où c’est toujours votre tour, éliminant vos adversaires sans leur laisser de répit.

Des donjons qui changent à chaque partie :

La rejouabilité est au cœur du jeu. Chaque session propose des cartes, ennemis, événements et lieux de repos différents. Aucune aventure ne se ressemble. Allez-vous affronter des monstres redoutables avec un deck puissant ou prendre une pause pour regagner de la santé ? C’est à vous de décider.

Un système de reliques varié :

Ce ne sont pas que vos cartes qui comptent ! Les reliques, trouvées dans les donjons, ajoutent une couche stratégique supplémentaire. Combinez leurs effets avec ceux de vos cartes pour encore plus de puissance. Par exemple, invoquez des poussins chaque fois que vous infligez des dégâts grâce à une relique, puis utilisez une carte d’attaque qui projette tous vos animaux sur vos ennemis pour des combos explosifs.