C’est reparti pour les informations backdoor de la Nintendo Switch 2, qui concerne cette fois GameStop. C’est la première fois qu’un grand Magasin entre dans l’arène.

L’utilisateur Reddit Opposite-Chemistry96 a partagé aujourd’hui une image montrant que les SKUs (placeholder de précommandes) des accessoires sont désormais répertoriées dans le système interne de GameStop. Des versions de 256 et 512 Go apparaissent pour les cartes microSD Express. Parmi les autres périphériques, on trouve un grip de chargement Joy-Con, des étuis de jeu et du verre trempé. Aucune date de sortie n’est indiquée.

Les avantages des cartes microSD Express se résument aux vitesses de transfert. Elles sont beaucoup plus rapides que les cartes microSD ordinaires, que la Nintendo Switch actuelle prend en charge. Vous pouvez découvrir la photo montrant le système interne de GameStop ci-dessous. Pour l’instant, rien n’indique que l’un de ces accessoires de la Nintendo Switch 2 puisse être précommandé.