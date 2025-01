En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Boti: Byteland Overclocked sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Un mélange parfait de style rétro et de gameplay 3D moderne. Boti: Byteland Overclocked allie le classique jeu de plateforme 3D à une touche d’innovation. Sautez, foncez, planez et glissez à travers des niveaux vibrants, découvrant des combos fantastiques inspirés par l’essence même de l’informatique et de la technologie.

Du plaisir coopératif entre amis

Savourez le pur délice du jeu en groupe dans notre mode coopératif qui vous permet de rejoindre ou quitter le jeu à tout moment. Liez-vous d’amitié dans votre quête pour sauver Byteland, avec un gameplay s’adaptant parfaitement entre les modes solo et duo. Parce que tout est meilleur… ensemble !

Et voici le trio joyeux

Rejoignez Boti, l’adorable robot de données, et ses charmants compagnons, Zero et One, dans une quête enchanteresse pour débarrasser Byteland des bugs, virus et pannes. Leurs dialogues mignons et loufoques vous feront sourire.

Explorez les fonctionnalités de gameplay créatives

Expérimentez une belle variante du jeu de plateforme classique. Maîtrisez des éléments d’arcade créatifs, tels que des glissades musicales rythmées et un gameplay du magnétisme, pour explorer et conquérir des défis comme jamais auparavant.

Un univers vibrant et coloré inspiré par l’informatique et la technologie

Plongez dans Byteland, explorant les secrets d’un cyber-monde inspiré par l’informatique et la technologie, anciens et nouveaux. Collectez et transportez une grande variété d’objets et de données à travers l’univers fascinant de Boti !

Tous les DLC supplémentaires sont inclus.

4 DLC dans l’édition standard : Combats entre Dinosaures et Robots, Cartes d’Hiver, Carte Spéciale Halloween et Courses d’aéroglisseurs.