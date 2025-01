Les amateurs de retrogaming sont souvent en quête de jeux inconnus qui capturent l’essence des classiques des années 80 et 90. Avec Retro Gem Classic – Cyber Citizen Shockman Zero, le studio Edia Co. propose une plongée nostalgique dans l’univers des plateformes et de l’action arcade. Ce jeu que personne ne connaissait avant – on ne va pas se mentir – marque le retour d’une licence oubliée qui a laissé une petite empreinte dans le paysage vidéoludique japonais. Toutefois, ce portage sur Nintendo Switch parvient-il à raviver la flamme des fans ou s’agit-il simplement d’un exercice de nostalgie sans substance ?

La nostalgie d’un inconnu

Edia Co., un studio japonais spécialisé dans les rééditions et compilations rétro, a pris en charge le portage de Cyber Citizen Shockman Zero. La franchise Shockman, à l’origine développée par Human Entertainment, a connu une carrière discrète sur des plateformes comme la PC Engine et la Super Famicom. En proposant cette version revisitée, Edia cherche à rendre hommage à l’héritage de ces jeux tout en offrant un gameplay accessible à un public moderne.

Si on parle de la sortie initiale du jeu en 1997, les données précises concernant les chiffres de vente de Cyber Citizen Shockman Zero sont limitées. Selon le magazine japonais Micom BASIC, le jeu a été classé troisième en popularité dans son numéro de juillet 1991. Dans un sondage réalisé en 1993 par le magazine PC Engine Fan, le jeu a obtenu une note de 22,63 sur 30, se classant au 113ᵉ rang parmi les titres PC Engine.

Le titre a connu plusieurs rééditions : en 2007 sur la console virtuelle de la Wii puis sur celle de la Wii U dans les années 2010.

Cyber Citizen Shockman Zero place le joueur dans la peau des protagonistes, Jacky et Mary, deux humains transformés en cyborgs, qui doivent repousser une invasion extraterrestre menaçant la Terre, orchestrée par un mystérieux ennemi nommé Zero. Le but est simple : traverser des niveaux remplis d’ennemis, éviter des pièges mortels et affronter des boss imposants pour sauver l’humanité. Chaque niveau dévoile des bribes d’intrigue, souvent à travers des dialogues courts et des cinématiques pixelisées. Le gameplay mélange exploration, plateforme et action, tout en proposant une difficulté qui rappelle les jeux d’antan.

Cyber Citizen Shockman Zero repose sur des bases solides mais éprouvées. Le jeu combine des éléments de plateforme avec des combats contre nombre d’ennemis. Chaque personnage possède des attaques spécifiques, et des power-ups disséminés dans les niveaux permettent d’améliorer temporairement les capacités.

Les niveaux sont linéaires mais bien conçus, avec des défis de plateforme exigeants et des sections de combat rythmées. Cependant, la difficulté parfois frustrante peut décourager les joueurs moins habitués aux jeux rétro. Certains boss demandent des stratégies précises et un timing impeccable pour être vaincus, ajoutant un sentiment d’accomplissement pour les joueurs persévérants. La maniabilité est correcte mais souffre de quelques rigidités inhérentes aux jeux de l’époque. Les commandes répondent bien.

La bande-son de Cyber Citizen Shockman Zero est l’un des points forts du jeu. Les musiques chiptune dynamiques et mémorables accompagnent parfaitement l’action et renforcent l’ambiance rétro. Les bruitages sont simples mais efficaces, bien que répétitifs à la longue. Le travail sonore reste, dans l’ensemble, fidèle à l’époque, pour le meilleur comme pour le pire. Les graphismes pixelisés de Shockman Zero sont charmants et nostalgiques, bien que peu impressionnants par rapport à d’autres titres rétro-remasterisés. Les environnements sont variés et colorés, mais les animations des personnages et des ennemis manquent de fluidité. Il s’agit néanmoins d’un bel hommage à l’ère 16 bits.

La durée de vie de Cyber Citizen Shockman Zero est relativement courte, avec environ 3 à 5 heures nécessaires pour terminer le jeu. Cependant, sa difficulté élevée et les nouvelles options de sauvegardes sont présentes comme l’option rembobiner/avance rapide pour passer les parties de gameplay qui peuvent poser soucis. On note aussi la présence de saves instantanées. La réédition de Retro Gem Classic – Cyber Citizen Shockman Zero n’apporte pas de contenu additionnel significatif, comme de nouveaux niveaux ou modes de jeu. Par contre, cette version propose un affichage optimisé pour les écrans modernes avec un mode écran large, bien que cela soit parfois mal géré, certains éléments graphiques paraissant étirés.

Un petit truc en plus

Comme beaucoup de rééditions rétro, cette version inclut des options pour appliquer des filtres simulant des écrans CRT, offrant aux joueurs une expérience visuelle qui rappelle les télévisions cathodiques de l’époque. Bien que le jeu conserve une difficulté typiquement rétro, il comprend des options modernes telles que des sauvegardes rapides, permettant aux joueurs de ne pas repartir de zéro après chaque échec.

Autre ajout de taille, surtout pour nous, contrairement à la version originale limitée au japonais, cette réédition propose une localisation en plusieurs langues dont l’anglais, rendant l’histoire et les dialogues accessibles à un plus large public. Bien que la bande-son reste globalement fidèle à l’originale, quelques arrangements ont été réalisés pour s’adapter aux standards audio modernes tout en conservant le charme chiptune.

Cyber Citizen Shockman Zero est disponible sur Nintendo Switch uniquement via l’eShop.