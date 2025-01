Après la révélation de la deuxième bande-annonce cette semaine, Nintendo a donné quelques détails supplémentaires sur Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition. Cette fois-ci, l’accent est mis sur l’histoire, les nouvelles fonctionnalités et bien plus encore.

Mais tout d’abord, quelques détails sur l’histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Xenoblade Chronicles X se déroule sur la planète Mira. L’humanité s’y est retrouvée après avoir fui la Terre, qui a été prise dans une bataille dévastatrice entre deux puissances extraterrestres. Les survivants sont montés à bord d’énormes vaisseaux spatiaux et ont fui la planète. Après avoir voyagé dans l’espace, l’un d’entre eux (la White Whale) a fini par s’écraser sur la planète Mira. Au cours de ce processus, des Lifeholds (des appareils cryogéniques semblables à des nacelles, utilisés pour transporter des humains) ont été dispersés autour de Mira. BLADE est une organisation chargée d’explorer Mira afin de localiser et de récupérer ces Lifeholds. Le protagoniste est un membre de cette organisation.

En explorant Mira, vous pourrez placer des sondes à différents endroits. Ces sondes recueillent des informations sur leur environnement et vous permettent de compléter votre carte. En outre, après avoir progressé dans l’histoire, vous débloquerez des Skells : des méchas qui vous permettront d’explorer davantage la planète Mira.

Si vous ne savez pas où aller, vous pouvez utiliser la Boule de suivi : cet objet pratique vous guidera jusqu’à votre destination (lorsque vous obtenez une quête par exemple). Et dans cette version du jeu, elle peut également être utilisée pour trouver des objets nécessaires à l’accomplissement des quêtes ! Une autre nouveauté s’appelle Refonte rapide. Elle réduit le temps de recharge des Arts, ce qui vous permet de répondre plus facilement aux appels des membres du groupe et d’élargir la portée des combats. Cependant, vous ne pouvez pas l’utiliser à volonté : il y a une jauge verte sous la palette d’art (à droite), et l’utilisation de la Refonte rapide l’épuise.

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition introduisent également un nouveau Skell : Hraesvelg, équipé d’un katana et de gros moteurs de propulsion. Dans la bande-annonce, vous pouvez également voir sa forme de vol unique. Le pilote de ce Skell est un individu assez particulier qui semble être un allié, coopérant avec BLADE et le protagoniste. Il porte un masque plutôt bizarre.

Le Ganglion est l’une des deux forces extraterrestres qui ont forcé l’humanité à fuir la Terre. Ces féroces extraterrestres poursuivent les humains jusqu’à la planète Mira, et là, ils attaquent New Los Angeles, bien décidés à les éradiquer pour de bon.

Neil Nail, un tout nouveau personnage présenté pour la première fois dans la deuxième bande-annonce. On la voit en compagnie de deux Skells plutôt étranges, et on ne sait pas exactement quel est son lien avec eux.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition propose un tout nouveau contenu scénaristique : un épilogue qui se déroule sur un continent flottant dans le ciel. Qu’est-ce qui vous attend dans cette nouvelle région ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir !

La nouvelle zone montrée à la fin de la bande-annonce de cette semaine porte bien le nom de « Continent flottant ». Par ailleurs, il semble que le plafond de niveau ait été augmenté par rapport à la limite initiale de 60 sur Wii U, puisque nous avons vu des séquences allant au-delà de cette limite. En ce qui concerne la personnalisation des avatars, il semble qu’il y aura de nouvelles options, notamment des coiffures basées sur les looks de Mythra et Nia.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition (Nintendo Switch) sort le 20 mars dans le monde entier !