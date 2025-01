Alors que l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 est attendue cette semaine, Ubisoft suit déjà des leaks pour la prochaine génération de consoles de Nintendo. Deux titres phares ont été fuité par NatetheHate, confirmé par Tech&Co via BFMTV, pour accompagner la future machine : Assassin’s Creed Mirage et Assassin’s Creed Codename Red: Shadows.

Si Assassin’s Creed Shadows sortira le 20 mars prochain sur PS5, Xbox Series et PC, la version Switch 2 n’arrivera pas avant la fin de l’année « afin de conserver un degré de finition élevé sur cette plateforme, » explique-t-on à Tech&Co sous couvert d’anonymat. Assassin’s Creed Mirage est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC depuis fin 2023. Les portages ne sont toutefois pas réalisés par les studios originaux des deux jeux concernés.

Des portages décrits comme « ambitieux » qui « tireront parti de la puissance technique de la console », nous assure-t-on de sources proches de l’éditeur français.