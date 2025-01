Microids, acteur français majeur dans l’industrie du jeu vidéo depuis près de 40 ans, est fier d’annoncer un nouveau partenariat stratégique avec NIS America, éditeur renommé spécialisé dans les jeux japonais.

Dans le cadre de cet accord, Microids prendra en charge la distribution physique en France de plusieurs titres phares à venir de NIS America, dont :

Phantom Brave : The Lost Hero – Un classique incontournable, combinant stratégie et combats dans un univers enchanteur.

Disponible le 30 janvier 2025 en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 partout en France.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak – Un RPG captivant qui plonge les joueurs dans une aventure épique riche en personnages et en récits immersifs.

Disponible le 14 février 2025 en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 partout en France.

RPG MAKER WITH – L’outil indispensable pour créer vos propres aventures RPG, apprécié par une communauté mondiale de créateurs.

Disponible le 21 février 2025 en version physique sur PlayStation 5 et PlayStation 4 partout en France.

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec NIS America, une référence mondiale dans l’édition de jeux japonais. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre ambition de proposer un catalogue toujours plus riche et diversifié, en mettant en avant des titres qui sauront séduire les passionnés de jeux vidéo en France. Cela marque une étape importante dans la stratégie de Microids visant à renforcer son ouverture et son implantation sur le marché des jeux japonais, en répondant aux attentes croissantes des joueurs français pour ce type de productions »

– Alexandre Breas – Managing Director, MDF

« Chez NISA, nous recherchions un partenaire de distribution, quelle que soit la taille de l’entreprise, avec qui nous pourrions grandir au cours de la prochaine décennie. Nous sommes désormais convaincus que Microids est le partenaire idéal en matière de distribution et de développement commercial, car nous leur faisons confiance pour leur passion et leur enthousiasme, indispensables pour traiter nos titres comme leurs propres enfants (et non comme de simples marchandises). Leur approche permettra de séduire les clients locaux et, en fin de compte, les utilisateurs finaux. Nous estimons également qu’il est essentiel d’élargir de manière stratégique la base de fans des jeux japonais axés sur les histoires en France. Collaborer avec Microids semble être la solution pour NISA afin d’atteindre cet objectif, car nous croyons que Microids partage la même philosophie et stratégie que NISA. »

— Takuro Yamashita, Président & PDG, NIS America



Microids continue d’agrandir son catalogue de distribution en France par le biais de sa filiale MDF. L’entreprise collabore avec des partenaires internationaux tels que Kalypso, Astragon, Skybound, Curveball, Meridiem. En France, Microids distribue de nombreux titres populaires, comme Cuphead, Five Nights at Freddy’s – Security Breach, Police Simulator, Awaken – Astral Blade, et Dungeons 4.