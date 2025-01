L’équipe de Digital Foundry, spécialisée dans l’analyse technique des jeux vidéo, s’est penchée sur Donkey Kong Country Returns HD, qui sort demain sur Nintendo Switch.

Bien que l’annonce de ce remaster ait suscité des inquiétudes en raison du bilan mitigé de Forever Entertainment (responsable des remakes de Panzer Dragoon et The House of the Dead), Digital Foundry considère cette version comme « le meilleur travail réalisé par Forever Entertainment à ce jour », une affirmation qui devrait rassurer les sceptiques.

Voici les principaux points à retenir :

Points positifs :

Améliorations visuelles significatives : Les textures ont été considérablement améliorées, offrant une netteté accrue en 1080p en mode docké et en 720p en mode portable . Les arrière-plans et les ciels bénéficient d’une résolution bien plus élevée, éliminant l’aspect flou de la version originale. Les effets d’eau et de pluie sont également bien plus détaillés.

: Les textures ont été considérablement améliorées, offrant une netteté accrue en et en . Les arrière-plans et les ciels bénéficient d’une résolution bien plus élevée, éliminant l’aspect flou de la version originale. Les effets d’eau et de pluie sont également bien plus détaillés. Qualité d’image globale raisonnable : Bien que la géométrie des scènes reste inchangée, les nouveaux modèles de personnages et les textures apportent un vrai coup de neuf au jeu.

Points négatifs :

Temps de chargement rallongés : Les temps de chargement sont presque deux fois plus longs que ceux de la version Wii. Bien que l’augmentation de la taille des assets puisse expliquer cela, cette différence reste frustrante.

: Les temps de chargement sont presque que ceux de la version Wii. Bien que l’augmentation de la taille des assets puisse expliquer cela, cette différence reste frustrante. Performance du framerate : Le jeu tourne en 1080p à 60 fps, ce qui est appréciable pour un jeu sous Unity, mais certaines ralentissements sont présents. Ces baisses de performances sont d’autant plus notables que la version Wii originale était fluide, tout comme sa suite, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, bien plus ambitieuse techniquement.

Conclusion :

« Ce remaster est à la fois une réussite et une déception. »

Les efforts de remasterisation sont globalement réussis, mais certaines lacunes, comme les temps de chargement et les baisses de framerate, sont difficiles à ignorer, surtout pour un jeu initialement développé avec la précision technique de Retro Studios. Pour un titre aussi apprécié, ces défauts risquent de ternir l’expérience, bien que l’ensemble reste globalement satisfaisant.