C’est a rumeur de la semaine, la Nintendo switch devrait être annoncé aujourd’hui, enfin d’après eux.

Malgré le silence persistant de Nintendo, il semble que tout espoir ne soit pas perdu. Quelques initiés confirment que la révélation aura lieu aujourd’hui. Jeff Grubb, par exemple, a déclaré sur Bluesky qu’il avait dit aux personnes contrariées hier par NateTheHate que « nous ne sommes même pas jeudi ». De son côté, NateTheHate a répondu à un fan qui lui disait qu’il était « sur la corde raide » en postant une photo qui laissait entendre qu’il n’était pas du tout inquiet. Plus tard, on lui a demandé si Nintendo pourrait cacher la bande-annonce de la Switch 2 en mode shadow drop, et il a répondu « »c’est une possibilité ». Je ne pense pas que l’on puisse écarter cette possibilité ».

Même le journaliste brésilien qui a lancé la rumeur selon laquelle la Switch 2 ne serait pas lancée avant 2025 s’attend toujours à ce qu’elle soit dévoilée demain. Tout comme NateTheHate, ils ont posté une image laissant entendre qu’ils ne s’inquiètent pas du tout que la révélation n’ait pas lieu, et ont dit aux utilisateurs de Famiboards que « nous mangerons bientôt. Ayez confiance ».

Source 1 / Source 2 / Source 3 / Source 4