Le 16 janvier 2025 ​ – Célébrez le Nouvel An lunaire de façon cosmique. L’événement de collection Renaissance lunaire réunit une fois de plus deux des plus grands noms du jeu vidéo, alors que l’épée broyeuse et les matérias de FINAL FANTASY™ VII REBIRTH reviennent dans Apex Legends grâce à la puissance cosmique des reliques de faille.

Du 21 janvier au 11 février, l’événement de collection Renaissance lunaire invite les joueurs et les joueuses à mettre la main sur de nouveaux objets d’événement et un skin Prestige.

Plus de détails sur cet événement dans l’article de blog dédié et ci-dessous :

FINAL FANTASY VII REBIRTH place de grands pouvoirs entre vos mains via les reliques de faille Les matérias issues de l’événement FINAL FANTASY VII REBIRTH font leur grand retour par le biais des reliques de faille. Maniez la puissante épée broyeuse, équipez des accessoires hop-up inédits afin d’invoquer un Nessie SOLDAT, améliorez vos chances de coup critique et bien plus encore !

Objets cosmétiques de l’événement Renaissance lunaire Collectez 24 objets cosmétiques d’inspiration lunaire de manière à débloquer un nouveau skin Prestige pour Alter incluant 3 niveaux spéciaux, une fumée de saut unique et une exécution unique. Suivi des récompenses Gagnez des récompenses via le nouveau suivi des récompenses.

FINAL FANTASY VII REBIRTH inspire de nouveaux objets cosmétiques Mettez la main sur 36 objets cosmétiques existants sur le thème de FINAL FANTASY VII REBIRTH, tandis que les objets que vous possédez déjà comptent dans votre progression globale de butin.



Apex Legends – Abysses cosmiques est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via EA app, Steam et l’Epic Games Store.