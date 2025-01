Gardez les yeux bien ouverts lorsque vous affronterez les redoutables volées de Flamenroule qui apparaîtront dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Des apparitions massives de Pokémon Synchro se produiront à Paldea du vendredi 17 janvier 2025 à 00:00 UTC au dimanche 19 janvier 2025 à 23:59 UTC. Des Flamenroule chromatiques auront plus de chances d’apparaître lors de ces phénomènes spéciaux, alors amusez-vous à trouver ces élégants Pokémon à plume. Et si vous souhaitez particulièrement dénicher un Flamenroule chromatique, consultez notre guide sur la traque de Pokémon chromatiques dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Lors d’une apparition massive, plusieurs spécimens d’une même espèce de Pokémon apparaissent au même endroit. Vous devez télécharger les dernières Actus Poké Portail et installer la dernière mise à jour du jeu pour prendre part aux apparitions massives évènementielles.

Amusez-vous bien à voler dans les plumes de Flamenroule, Dresseurs et Dresseuses !