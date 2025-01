Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Guilty Gear Strive – 13GB

Achilles: Legends Untold – 8.3GB

Laika: Aged Through Blood – 6.2GB

Robobeat – 4.1GB

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter – 3.3GB

Sword of the Necromancer: Resurrection – 3.1GB

Worlds of Aria – 3.1GB

Genso Manege – 3.0GB

Neptunia Riders VS Dogoos – 2.6GB

Shawley – Zoo of Wonders – 2.3GB

Osman Gazi – 1.6GB

The Exit Project: Backstreets – 1.2GB

Whittingham Asylum: The Investigation – 1.2GB

Symphonia – 1.0GB

Dragon Takers – 612MB

Master Of Bow – 565MB

Basureroes: Invasion – 560MB

Folk Hero – 559MB

Escape Game The Resort Facility – 429MB

Fly Corp – 395MB

Casual Sport Series: Tennis – 377MB

Subway Sprint Girl – 339MB

Slicy Flips – 311MB

Dance of Cards – 276MB

The Bakery Tales – 224MB

Bubble Shooter World – 190MB

Colorizing: Animals – 152MB

Sokomonster – 135MB

Cycle Chaser H-5 – 127MB

Meow Mission – 125MB

Portal Balls – 111MB

Sliding Cubes 2048 Mania – 97MB

Aquarun – 93MB

Popotinho’s Adventures – 76MB

Connect the Circuit 1000 – 72MB

Squab – 51MB

Eggconsole Zanac MSX – 46MB

Robot Anarchy – 39MB