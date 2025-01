Moon Studios a jusqu’à présent sorti deux jeux : Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Ces deux titres ont connu un immense succès critique et commercial, et les fans de Nintendo ont eu la chance de les voir débarquer sur Nintendo Switch.

Le prochain jeu de Moon Studios, No Rest for the Wicked, marque une rupture complète pour le studio en termes de visuels, de présentation et de gameplay. Bien que le jeu ait été révélé il y a un an, aucune annonce concernant une sortie sur Switch n’avait été faite. Cependant, il semble désormais très probable que le titre arrive sur la Switch 2.

Après l’annonce de la Switch 2, le PDG et directeur créatif de Moon Studios s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour titiller les fans de Nintendo. Bien qu’il n’ait pas explicitement confirmé que No Rest for the Wicked arriverait sur Switch 2, il a laissé entendre cette possibilité avec la déclaration suivante :

« Cool, c’est enfin annoncé ! Qui aimerait voir No Rest for the Wicked sur Switch 2 ? »

Il va sans dire que tous les fans de Nintendo qui envisagent d’acheter la Switch 2 espèrent un large soutien de la part des studios de jeux. Une sortie de Moon Studios serait sans aucun doute accueillie favorablement. Si vous souhaitez montrer votre soutien à cette idée et aider à convaincre Moon Studios de concrétiser ce projet, vous pouvez répondre aux commentaires du PDG ici.

À propos de No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked est un RPG d’action viscéral et précis que Moon Studios présente comme « prêt à réinventer le genre ». Voici la description officielle du jeu :

L’année est 841 – le roi Harol est mort. Alors que la nouvelle de sa disparition résonne dans tout le royaume, la couronne passe à son fils arrogant et inexpérimenté, Magnus.

Pire encore, la Pestilence, une peste impie qui n’avait pas été vue depuis mille ans, est de retour. Elle se répand à travers le royaume, corrompant tout sur son passage. Madrigal Seline, une figure impitoyablement ambitieuse de l’Église, voit dans cette Pestilence une opportunité de se prouver aux yeux de son dieu.