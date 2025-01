Parfois il arrive (mais c’est très rare !) que quelques paroles d’une chanson correspondent exactement au concept d’un jeu vidéo. Et c’est le cas aujourd’hui avec le jeu Diamond Hands: To The Moon et une chanson d’Amel Bent. Explications !

Ma philosophie

“Encore plus haut, encore plus loin

Viser la Lune

Ça me fait pas peur

Même à l’usure

J’y crois encore et en cœur

Des sacrifices

S’il le faut j’en ferai

J’en ai déjà fait

Mais toujours le poing levé”

Voilà, le concept est simple et clair. Dans Diamond Hands: To The Moon, le joueur incarne un héros qui saute de plateforme en plateforme en levant le poing dans le but ultime d’atteindre la lune.

Il s’agit d’une sorte de Die & Retry même si en réalité notre héros ne meurt jamais : il chute jusqu’à atterrir sur une plateforme en contrebas ou, au pire, jusqu’au niveau du sol, le niveau de départ du jeu. Il faut de l’adresse et de la patience mais à force de répétition et d’abnégation, le joueur progresse petit à petit.

La spécificité de Diamond Hands : to the Moon est qu’il est possible de jauger la puissance de notre saut. Si on appuie une fraction de seconde sur A, le saut sera court et rapide. Si on garde le doigt sur le bouton, le plus puissant saut se déclenchera automatiquement après une bonne seconde.

L’important, c’est pas la chute

Tout le principe du jeu est là : sauter de plateforme en plateforme en calculant la puissance de saut nécessaire pour grimper de plus en plus haut. C’est un bon début de jeu, mais c’est aussi hélas l’intégralité du gameplay. A part sauter toujours plus haut, il n’y a rien de nouveau qui se débloque ou qui puisse varier un peu le plaisir.

Les plateformes ont des tailles variables, donc quand elles sont étroites, il faut un saut millimétré. A certains moments, il faut prévoir un rebond contre un mur ou un obstacle pour atteindre la corniche recherchée. Une fois ce concept intégré, c’est du tâtonnement, des chutes et des remontées.

Tout est affaire d’entêtement. On essaie encore et encore jusqu’à trouver le bon saut pour arriver sur une plateforme qui nous semblait inaccessible et là, fier et heureux, on s’attaque au saut suivant.

Graphiquement, le jeu propose un pixel-art réussi, et un game design très correct. On arrive toujours à repérer l’endroit où il va falloir sauter. Sur le plan sonore, une petite musique accompagne le jeu, suffisamment neutre pour ne pas déranger le joueur.

Il faut noter que le jeu propose un mode multijoueur qui scinde l’écran en deux et permet à deux personnes de jouer en même temps, chacune avec son joycon.

Diamond Hands : to the Moon est disponible sur l’eShop au prix de sept euros environ.