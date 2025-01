Pokémon Legends: Z-A, développé par Game Freak et publié par Nintendo et The Pokémon Company, dont la sortie est prévue en 2025 sur Nintendo Switch 1, refait parler de lui.

Ce nouvel opus se déroule entièrement à Illumis, la capitale de la région de Kalos, inspirée de Paris, France, introduite initialement dans Pokémon X et Y (2013). L’intrigue se concentre sur un projet de réaménagement urbain visant à transformer Illumis en un lieu harmonieux pour les humains et les Pokémon. Le premier trailer officiel suggère également le retour de la Méga-Évolution, une mécanique introduite dans Pokémon X et Y.

Dans une rumeur publiée aujourd’hui sur X, une nouvelle bande-annonce sera dévoilée cette semaine. L’origine de la rumeur vient d’un tweet de @Riddler_Khu, ancien leaker très informé sur la 8G mais qui perd un peu en crédibilité depuis. On sera vite fixé.

A new PLZA trailer would come this week. Via the old leaker. pic.twitter.com/Rqs6qgrSjr — Light (@Light_88_) January 20, 2025