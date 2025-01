Sorti sur Nintendo Switch, VED est un jeu qui promet de combiner exploration, narration et combats tactiques dans un univers enchanteur. Développé par Karaclan et édité par Fulqrum Publishing, ce RPG unique vous plonge dans un monde mystique où des portails mystérieux vous transportent entre différentes dimensions. Avec son mélange intrigant de combats au tour par tour, de construction de base et de choix narratifs impactants, VED cherche à captiver les joueurs avec une histoire riche et des mécaniques innovantes. Mais le jeu parvient-il à tenir toutes ses promesses ? Voici notre avis détaillé.

Une histoire prenante et efficace

Parlons tout d’abord de comment l’histoire du jeu est gérée. Nous avons plusieurs chapitres qui possèdent plusieurs choix qui ont un plus ou moins gros impact sur le déroulement de la suite du jeu. À chaque fois que vous finissez un chapitre et passez au suivant, le temps de chargement vous résume les décisions impactantes que vous avez prises afin que vous ne les oubliiez pas, pour la suite du jeu, nous montrant donc qu’il y a probablement diverses fins du jeu. La rejouabilité en est donc très intéressante.

Il est nécessaire de suivre attentivement l’histoire de ce jeu afin d’en comprendre le dénouement. Si vous manquiez un détail, vous risqueriez d’avoir quelques difficultés à faire les choix que vous pourriez faire. Car oui, le jeu vous donne une liberté dans l’histoire, ce qui peut vous mener à des fins différentes.

La phase tutorielle, qui sert aussi de prologue, nous met dans la peau d’un autre personnage qui n’est pas le protagoniste principal du jeu. Le tutoriel nous met directement dans l’ambiance de l’histoire et traite des sacrifices à payer pour la liberté voulue. Et étant donné que c’est nous qui avons le choix, c’est à nous de choisir : sommes-nous prêts à sacrifier des choses pour être libres ou préférons-nous rester enchaînés afin de garder le peu que nous avons ? Et ce genre de choix, nous en aurons durant tout le jeu, nous « forçant » à réfléchir sur les possibles conséquences de nos actes, ce qui nous rentre plus facilement dans l’histoire étant donné que nous y prenons une part non négligeable.

Nous avons été assez déroutés de voir que le protagoniste, Cyrus, était aveugle / mal voyant. Après tout, la plupart des jeux nous présentent soit un personnage vide pour l’immersion ou un personnage à l’histoire travaillée mais menant très souvent à une histoire linéaire. Et pourtant, VED prend le parti de nous donner un personnage avec un background fourni tout en nous donnant la possibilité d’influer quasi complètement sur son avenir, nous donnant alors une excellente liberté. L’histoire n’en est donc pas linéaire et nous avons apprécié cela. Les fans de jeux avec une histoire construite sauront fortement apprécier ce côté-là, d’autant plus qu’ils pourront influencer sur le cours des événements.

Notre protagoniste possède d’étonnants pouvoirs. Il possède notamment la capacité de voyager entre un monde plus ou moins réel, quasi similaire au nôtre et un monde de fantasy où il doit affronter plusieurs monstres etc. Cyrus fera diverses rencontres et les choix effectués impacteront sur les relations qu’il a avec les autres. À travers notre épopée où nous allons apprendre plusieurs choses et devoir démêler des mystères, nous allons devoir découvrir entre autres les conséquences des choix effectués lors du prologue où nous avons incarné un autre personnage.

Un gameplay simpliste mais pas ennuyeux

Le jeu est un jeu RPG au tour par tour, à choix. Chaque choix influencera le déroulement de l’histoire, ce qui peut amener à des embranchements différents. Le jeu ne permet pas de contrôler son personnage avec le joystick, mais en utilisant uniquement les touches A B X Y. Ce choix peut paraitre assez étrange et déstabilisant au premier abord, car ce n’est pas une chose courante mais on s’y fait rapidement et cela contribue au côté original de l’œuvre, bien que nous aurions aimé un déplacement un peu plus classique. Nous naviguons donc entre les phases de scénarios, avec plusieurs choix pour mener les discussions vers un sens ou un autre, ainsi qu’une phase de déplacement atypique.

Nous avons un système de statistiques assez simpliste mais qui en reste toutefois très efficace. Dans le monde de fantasy, il nous sera possible d’accéder à une ville qui nous servira de hub. C’est en effet cette ville-ci qui nous permettra de gérer nos sorts entres autres. Il n’y a pas grand-chose à dire là-dessus, c’est « simple mais efficace ».

Les fans de « deck building » apprécieront énormément les combats du jeu. Il y a une bonne part de réflexion et de la manière dont nous avons géré nos sorts. En effet, avec nos 16 slots de sorts et c’est à nous des les utiliser librement pour se créer un gameplay à notre convenance. Les combats possèdent néanmoins un aspect que nous avons peu vu dans les autres jeux du style : la position du joueur influe sur les sorts qu’il peut lancer. Les 4 sorts à gauche du menu sorts ne sont utilisables que lorsque le joueur est à gauche. Les 8 sorts centraux sont utilisables lorsqu’il se trouve à sa position initiale. Et les 4 à droite s’utilisent lorsqu’il se trouve à droite. Nous sommes libres de nous battre comme nous le souhaitons dans ces combats au tour par tour et d’imaginer une stratégie gagnante.

Une rejouabilité sympathique mais légèrement répétitive

Comme nous l’avons dit, le jeu a différentes fins possibles. Tout au long du jeu, nous allons avoir affaire à des choix qui vont mener à des situations différentes. Est-ce que cela vaut le coup de faire plusieurs fois le jeu pour tout découvrir ? La réponse est un grand oui ! Vous allez certainement vous ennuyer parfois et trouver cela répétitif par moments mais à plusieurs moments, vous verrez des différences assez notables !

Un visuel et un sonore original

Visuellement, le jeu n’est pas moche à voir. Il y a plein de détails qui sont sympathiques à observer et son style, dessinée à la main, dénote particulièrement des autres jeux du genre. Les musiques sont assez agréables à écouter. Tout cela, mêlé à la présence d’un doublage anglais nous mène à une immersion étonnante. On regrette néanmoins l’absence d’une traduction française, ce qui nuit quelque peu à la compréhension de l’univers.

VED est disponible sur l’eShop au prix de 24,99€.