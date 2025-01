Lorsque science-fiction et roguelike fusionnent, cela donne Starward Rogue, un rogue like shoot’em up vu du dessus où l’on contrôle un mecha qui parcours le Megalith, un labyrinthe géant logé dans le flanc d’une étoile.

C’est un titre pour PC développé par le studio américain Arcen Games LLC en janvier 2016 et publié par Klabater sur nos chères consoles en janvier 2024.

Il rappelle en tout point un certain Binding of Isaac (notre test ici) mais vaut-il un retour en fanfare après ses débuts sur ordinateur en 2016 ?

Et 1, et 2 et 3, etc.

Il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous vous attendiez à minima à un roguelike narratif tel que Binding of Isaac, c’est loupé !

La session démarre avec le choix entre 9 méchas qui possèdent chacun leurs spécificités et statistiques en force, vitalité, etc. Vous pouvez également sélectionner la difficulté de la run souhaitée parmi 5 paliers et décider d’activer l’option “Jouer avec tout débloqué”. Une fois notre choix effectué dans ce menu non optimisé pour la console (pire lors du menu pause) et plutôt fade comme la bande-son du menu, nous sommes propulsés à l’assaut du Megalith.

“Mais pour quoi faire ?”, “Qu’est-ce que le Megalith ?”, “Pourquoi est-il dans le flanc d’une étoile ?”, “Est-ce dangereux ?”, “Oh ! La belle rouge !”. Autant de questions qui resteront malheureusement sans réponse .

Bref, on oublie le côté narratif. Mais hélas, ce n’est pas l’unique problème du titre. L’autre point faible est qu’il n’est disponible qu’en anglais. Eh oui ! Navré pour les gamers à la langue de Molière car il faudra bien s’accrocher pour comprendre chaque détail, statistique et spécificité des 350 items comprenant armes actives, consommables et améliorations passives. Et si ici c’est déjà un fouillis, alors imaginez le bestiaire assez complet (du moins sur le papier) de l’ordre de 150 ennemis, 10 mini-boss ainsi que 20 boss de fin de niveau.

Mais attendez, on ne vous dit pas tout ! Plus de 500 salles à explorer, y compris celles de survie spéciales condamnés. [Kezako ?]. Alors est-il logique de préciser ce genre d’infos pour un rogue like dont la carte se fait de manière procédurale ? Nous ne pensons pas mais la fiche technique du jeu le précise.

Ah et une fois la run finie, toujours pas d’aspect narratif, nous avons les crédits puis retour au menu. Simple et radical.

Bon.. on y va ?!

Après avoir exposé les quelques lacunes plus haut, nous nous lançons dans la run !

Coté gameplay rien de bien compliqué et la prise en main est plutôt simple : on se déplace avec le stick gauche ou la croix directionnelle, on tire avec le stick droit ou les boutons A/B/X/Y, le tir secondaire se fait avec la gâchette R et les roquettes avec la gâchette ZR.

Le titre se veut dynamique et exigeant, ce qui incite les joueurs à perfectionner leurs compétences et à élaborer des stratégies pour surmonter les défis. Les différents types d’armes et de capacités offrent une grande variété de styles de jeu, permettant à chacun de trouver son approche préférée.

Starward Rogue rappelle le premier The Legend of Zelda pour le côté déplacement et map : vu du dessus, on explore le Megalith salles apres salles en passant les portes situées à droite, à gauche, en haut ou en bas… de quoi nous faire perdre la tête ! Mais il faudra bien sûr exterminer la menace présente dans chacune de ces salles pour passer à la suivante.

On explore, on tire à gogo sur tout ce qui bouge et peut exploser pour s’en sortir vivant. C’est beau et coloré, même si l’on sait que dans ce genre de titre, on peut vite s’y perdre visuellement. La bande-son, quant à elle, est plutôt entraînante et dans le ton, mais vite agaçante car très limitée.

Après avoir exploré les 5 étages du Megalith, exterminer les différentes menaces et fait la rencontre de quelques mini-boss et boss de fin de palier qui, malheureusement ne nous ont pas réellement marqué, nous sommes restés sur notre faim (et non fin ! En même temps, il n’y a pas de fin d’un point de vue narratif).

Possible que le fait d’avoir lancé une run en « Very easy » et d’avoir parcouru le titre en si peu de temps pour dire “ouf !” n’aide bien évidemment pas ; surtout que s’ajoute à cela la barrière de la langue pour les non anglophones car ils nous aient difficiles de comprendre plus en détail les intérêts et les avantages de chaque arme ou compétence acquises lors de nos différentes runs. Ce qui impacte bien évidemment le plaisir de parcourir le titre plus en profondeur.

Et c’est bien dommage car le titre trouvera tout de même ses joueurs de niches et adeptes de ce style de jeu, tandis que les autres rebrousseront chemin n’y trouvant par leur compte. À 14.99€ le jeu sur l’eShop, cela sera soit une merveille soit une déception.