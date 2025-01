Avast, moussaillons ! SNEG Ltd. a annoncé que Captain Blood lèvera ENFIN l’ancre pour son aventure tant attendue le mardi 6 mai 2025. Le jeu sera disponible sur PC via Steam et GOG, Mac, PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur Nintendo Switch. Bien qu’il vaille sans aucun doute son pesant de doublons d’or, son prix sera fixé à 24,99€, sans nécessité de précommande.

Initialement prévu pour sortir en 2010 sur Xbox 360, la sortie de Captain Blood a été annulée lorsque l’éditeur original a fait faillite. Une série de problèmes juridiques a ensuite empêché les développeurs de publier le jeu par eux-mêmes. Quinze ans plus tard, sous la direction de SNEG Ltd., ces obstacles ont été levés et le jeu a été retravaillé pour convenir aux joueurs d’aujourd’hui tout en conservant son charme rétro de l’époque.

S’exprimant sur la sortie tant attendue de Captain Blood, avec un retard de 15 ans, le cofondateur de SNEG, Artem Shchuiko, a déclaré :

« Captain Blood est une lettre d’amour à une époque révolue du jeu vidéo, où l’on pouvait commencer et terminer un jeu linéaire et bourré de QTE en un week-end, tout en ayant le temps de débattre des spécifications des consoles next-gen. Tant d’amour et de passion ont été investis dans ce projet, que ce soit par l’équipe de développement originale ou par notre équipage chez SNEG Ltd. Nous savons que les joueurs, jeunes et moins jeunes, rêvent d’une aventure pirate à l’ancienne, et la voilà enfin ! »

Une aventure pirate pleine d’action

Dans Captain Blood, vous incarnez le pirate le plus intrépide des Caraïbes, célèbre pour son amour du grog et ses conquêtes romantiques. Lorsque la fille voluptueuse du magistrat local est kidnappée, il met sa fierté de côté et vous engage, vous et votre équipage, pour la secourir. Préparez-vous à vivre des aventures folles remplies de combats de canons, de duels au pistolet, d’épées qui s’entrechoquent et d’une multitude de péripéties dignes des meilleurs pirates.

Ce hack’n’slash bourré d’action propose des combats féroces au corps à corps, des hordes d’ennemis et un système de combat classique avec des combos spectaculaires et des finishers épiques.

Caractéristiques principales