Retroware et Mega Cat Studios viennent d’annoncer l’arrivée de The Angry Video Game Nerd 8-bit, prévu sur NES et Nintendo Switch au deuxième trimestre 2025.

Fortement inspiré des classiques du jeu de plateforme 8-bit, à l’image de Mega Man, ce titre mettra les joueurs au défi de traverser des niveaux intenses et frénétiques tout en affrontant les ennemis emblématiques de l’univers du Nerd. Votre mission ? Sauver le monde du jeu vidéo d’une abomination corrompue qui menace de tout détruire !

Développé par les spécialistes du rétro de Mega Cat Studios, The Angry Video Game Nerd 8-bit sera disponible exclusivement via Limited Run Games, avec plusieurs éditions qui seront dévoilées ultérieurement. En bonus, les fans pourront obtenir gratuitement une affiche collector de 11×24 pouces en se rendant sur le site officiel du jeu.

Envie de découvrir le jeu en avant-première ? Les joueurs auront l’opportunité de s’y essayer dans une reconstitution fidèle de la chambre du Nerd lors du MAGFest, ce week-end, dans l’espace MIVS (MAGFest Indie Videogame Showcase). Enfin, ce projet est un véritable hommage à la Pennsylvanie, puisque le développeur Mega Cat Studios, basé à Pittsburgh, collabore avec Cinemassacre et Retroware, tous deux originaires de la région de Philadelphie.