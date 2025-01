Découvrez les deux premiers chapitres du jeu avant sa sortie

À la suite de son annonce de partenariat de distribution avec NIS America, Microids est ravi d’annoncer la sortie immédiate de la démo jouable de Phantom Brave : The Lost Hero, en avant-première de son lancement prévu en édition physique le 30 janvier prochain dans toute la France sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Les joueurs peuvent dès maintenant découvrir les deux premiers chapitres de l’aventure, avec la possibilité de transférer toutes les données de sauvegarde vers le jeu principal lors de sa sortie.

Phantom Brave : The Lost Hero sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 en édition physique à partir du 30 janvier 2025.

Cette édition comprend :

Le jeu Phantom Brave : The Lost Hero

Un mini artbook

La bande son numérique à télécharger

À propos de Phantom Brave : The Lost Hero

Phantom Brave: The Lost Hero est un RPG stratégique unique qui se distingue par une liberté totale de mouvement sur une carte sans grille. Invoquez les membres de votre escouade de Phantoms pendant les combats en liant leurs âmes à des objets présents sur la carte.

Les Phantoms peuvent également être liés à des objets spéciaux appelés Gadgets, offrant des attaques puissantes mais lentes. De plus, Marona peut fusionner avec les Phantoms pour changer d’apparence et déclencher des attaques spéciales spectaculaires. La stratégie et le déroulement des batailles dépendent entièrement de vous !

Créez des personnages parmi 51 types d’unités différents et façonnez une équipe ultime en combinant montée de niveaux, recherche d’objets rares et exploration de donjons aléatoires. Les possibilités de personnalisation sont infinies !