Vous aimez les RPG ? Vous trouvez que le dodgeball (plus communément appelé la balle au prisonnier) est un sport qui mériterait d’avoir un jeu vidéo qui lui est consacré ? Nous avons ce qu’il vous faut avec Dodgeball Academia, un titre indépendant sorti en août 2021 sur Nintendo Switch. Etes-vous prêt pour une aventure rythmée par cette pratique connue de tous ?

Dodgeball Academia est un jeu développé par Pocket Trap et édité par Humble Games. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le titre, il ne s’agit pas d’un jeu de balle au prisonnier bête et méchant. Non ! C’est un petit RPG avec une forte inspiration de Pokémon où les affrontements se font autour d’une partie de dodgeball.

Dodgeball même pas mal !

Dans ce jeu, nous incarnons un jeune garçon nommé Otto qui vient d’être admis dans une académie de dodgeball, sport numéro 1 élevé au rang de religion. Grâce à cette école, Otto peut tenter de réaliser son rêve : devenir le plus grand champion de dodgeball. Pour y arriver, il lui faudra réussir à monter une équipe et remporter le tournoi annuel de l’Académie.

Le contexte étant planté, nous prenons donc le contrôle d’Otto dans une histoire divisée en huit épisodes durant lesquels nous nous ferons de nouveaux amis mais pas que… Des rivaux prêts à tout pour nous empêcher d’atteindre notre but ultime se mettront en travers de notre route.

Chaque épisode nous propose une quête principale pour faire avancer l’histoire, une ou plusieurs quêtes annexes et des mini-jeux qui nous permettront de gagner de l’expérience, de l’argent ainsi que des objets utiles à notre aventure.

Nous pourrons également explorer plus ou moins librement l’Académie et ses alentours. Ce faisant, et lors de chaque épisode, nous nous retrouverons à devoir affronter des élèves qui souhaitent en découdre lors d’un match de dodgeball. Ces combats nous permettront également de gagner de l’expérience, de l’argent et des objets. Nous reviendrons sur ces éléments un peu plus bas.

Dodge RPG Ball

N’oublions pas que Dodgeball Academia est avant tout un RPG, dont nous retrouvons la recette ici. Chaque personnage dispose de ses propres compétences et de ses propres coups.

Autres éléments essentiels : l’expérience, les objets et l’argent. Rentrons un peu plus en détail sur ces points.

L’expérience que nous gagnons en remplissant des quêtes annexes ou en sortant vainqueur d’affrontements nous permettra de faire monter de niveau notre équipe et donc sa compétence. Le gain d’expérience fonctionne à la sauce du « multi exp » dans Pokémon, c’est-à-dire que tous les membres de notre équipe en gagneront, qu’ils soient actifs ( 3 d’entre eux) ou non.

Les objets ont des attributs tous différents. Ceux à usage unique nous permettent de regagner des PV ou d’augmenter nos attributs (force, agilité, technique) de manière définitive. Le petit plus amusant dans ce jeu est que ces objets vont plus ou moins s’adapter aux goûts des membres de notre équipe. Certains vont donc les adorer ou pas, voire même y être allergiques. Il faut être très vigilant sur ce point car en fonction du personnage, les effets de l’objet pourront être décuplés ou réduits.

Nous pourrons également acheter de l’équipement avec l’argent gagné. Cela octroiera un bonus sur le terrain. Pour info, chaque personnage peut porter deux équipements différents et le choix de ceux-ci augmente à chaque épisode.

Comme un air de déjà-vu…

On ne va pas se mentir ni tourner autour du pot. Dodgeball Academia s’inspire grandement de Pokémon, que ce soit au niveau du level design, des combats ou de la musique. Au sein du campus de l’Académie, nous retrouvons une infirmerie, qui nous permettra de nous soigner quand bon nous semble ou encore une boutique comme évoquée un peu plus haut.

En explorant l’Académie et ses environs, nous rencontrerons d’autres élèves souhaitant en découdre. Ils seront facilement identifiables par un point rouge au-dessus de la tête. Dès que nous passerons dans leur champ de vision, ils s’empresseront de nous sauter dessus pour nous défier.

Nous retrouvons également une zone avec des hautes herbes. Certes, pas de Pokémon ou d’adversaires qui y apparaîtront aléatoirement, mais cet élément ne peut pas nous empêcher de penser à cette licence cultissime.

… mais ultra-plaisant

L’un des points forts de Dodgeball Academia est sa prise en main. Elle s’avère simple et efficace, surtout pour les affrontements. Ces derniers sont basés sur le tir, l’esquive, les contres, la concentration, le tout couronné par une attaque ultime, également appelée Ultiball, propre à chaque personnage. Pour la déclencher, il faudra remplir la jauge d’Ultiball en esquivant, contrant, touchant nos adversaires ou en nous concentrant.

De plus, le chara design est vraiment très agréable et rend hommage à des licences telle que Inazuma Eleven pour ne citer qu’elle. Le tout est accompagné par une musique plaisante qui permet de rendre ce Dodgeball Academia vraiment sympa.

De plus, le titre brille par son humour et ses clins d’œil à foison, comme un débat autour de la pizza hawaïenne (avec ou sans ananas) qui se finit en affrontement ou l’existence de la Balltendo Chouitche… choses que nous n’imaginons pas en lançant le jeu pour la première fois.

Notons également que Dodgeball Academia offre une durée de vie plutôt correcte. Comptez une bonne dizaine d’heures pour arriver au bout des huit épisodes.

Ce n’est pas tout, puisque si vous avez des amis ou de la famille sous la main, le jeu nous offre un mode versus qui permet d’affronter une autre personne en local en incarnant divers personnages rencontrés lors de notre aventure.

Dodgeball Academia est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.