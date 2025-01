Nippon Ichi Software a annoncé avec tristesse le décès de son président et PDG, Tetsuhisa Seko, survenu à l’âge de 54 ans.

Né le 21 janvier 1971, Seko avait intégré la société en mars 2002, après avoir travaillé chez SNK Co., Ltd et Toshin Co., Ltd. Il a gravi les échelons au fil des années, devenant en août 2005 directeur général de la division « Business Content ». Son ascension au sein de l’entreprise s’est poursuivie jusqu’à sa nomination en tant que président et PDG en juillet 2023. Il occupait également le poste de directeur chez NIS America, la filiale occidentale de l’entreprise.

Nippon Ichi Software a précisé que le poste de Seko en tant que représentant légal ne sera pas pourvu immédiatement. Cependant, la société assure que le nombre de directeurs en poste est toujours conforme aux exigences légales en vigueur. Fondée en 1991, Nippon Ichi Software est particulièrement connue pour ses franchises emblématiques telles que Disgaea et Phantom Brave, tandis que NIS America s’est distinguée en éditant des titres populaires comme Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, et Ys X: Nordics.

Communiqué officiel

Avis de décès et de changement concernant le représentant légal (avis de décès)

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Tetsuhisa Seko, président et représentant légal de notre société, survenu le 24 janvier 2025. En conséquence, il a officiellement quitté ses fonctions à cette date.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour le soutien et la bienveillance dont il a bénéficié de son vivant, et nous annonçons cette triste nouvelle avec le plus grand respect.

Détails du défunt :

Nom : Tetsuhisa Seko (せこ てつひさ) Date de naissance : 21 janvier 1971 (54 ans) Parcours professionnel : Avril 1993 : Rejoint SNK Corporation

Novembre 2000 : Intègre Toshin Corporation

Mars 2002 : Rejoint Nippon Ichi Software

Août 2005 : Nommé directeur de la division « Business Content »

Novembre 2006 : Directeur de la division « Network Content »

Janvier 2008 : Directeur du département administratif

Avril 2019 : Directeur exécutif en charge du département administratif

Avril 2023 : Directeur exécutif senior

Juillet 2023 : Nommé président et représentant légal de la société Autres informations :

Suite à son décès et à son départ, le nombre de membres du conseil d’administration est réduit d’une unité. Toutefois, le nombre requis par la législation en vigueur est toujours respecté.

Fin du communiqué.