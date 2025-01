Le RPG culte débarque dans une version améliorée sur Nintendo Switch et Steam, le tout avec une nouvelle bande-son ! De plus, nous célébrons 50 000 Wishlists sur Steam en seulement un mois !

JLe mois dernier, le développeur belge Mortis Ghost ainsi que l’éditeur Fangamer ont annoncé le retour inattendu du RPG influent OFF en 2025, entraînant 50.000 Wishlists sur Steam en seulement un mois, et des milliers de précommandes pour la version physique sur Nintendo Switch .

…et ils ont d’autres nouvelles excitantes à partager !

Le créateur et compositeur légendaire de jeux indépendants Toby Fox (UNDERTALE, DELTARUNE) a d’abord découvert la fan-traduction anglaise de OFF fans sur les forums de Starmen.net, un site de fans d’EarthBound dont les membres ont a ensuite créé Fangamer.Toby a cité OFF à multiples reprises dans son Art Book UNDERTALE comme une inspiration pour son propre travail, notamment dans la conception de personnages. ​L’apparence de Papyrus était initialement inspirée par le premier boss, Dedan. Sans, quant à lui, a été inspiré par Zacharie et le juge : un personnage fiable, amical et humoristique qui apparaît tout au long de l’aventure, sans que personne ne sache jamais ce qu’il cache.

Une nouvelle bande-son

Fangamer a contacté Alias ​​Conrad Coldwood pour réutiliser la bande-son originale dans la nouvelle version, mais ACC s’est senti nerveux à l’idée de signer et s’est avéré difficile à joindre. Il a finalement dit qu’il n’y avait aucun problème à ce que sa musique ne soit pas réutilisée et qu’il n’avait aucune objection à ce qu’une nouvelle bande-son soit utilisée.

Mortis Ghost, le développeur a demandé à Toby Fox si l’idée de contribuer à la conception de la bande-son l’intéressait. Tous deux ont reconnu que la bande-son avait grandement contribué à l’atmosphère du jeu et aux souvenirs marquants des fans, ce fut donc un défi difficile à relever pour reproduire la même expérience.

Toby s’est finalement occupé de plusieurs thèmes de boss. Pepper Steak, la chanson la plus populaire de la bande-son originale, est très appréciée des fans avec des millions d’écoutes sur diverses plateformes.



​Au final, j’ai fait appel à « Pour être honnête, j’ai l’impression d’avoir été envoyé prendre une balle pour tout le monde. J’ai écouté presque toutes les musiques de jazz des années 1920, j’ai commissionné Carlos pour composer une musique de jazz pour moi afin que je puisse la découper en morceaux, j’ai essayé d’en faire six musiques entièrement distinctes, mais rien de ce que j’ai composé seul ne m’a semblé vraiment juste. ​​​​Au final, j’ai fait appel à Camellia pour qu’il m’aide en remixant ma première piste en plusieurs versions, et finalement, je pense qu’elle donnera une ambiance plutôt cool à mesure que vous avancerez dans le jeu. » ​​- Toby Fox

Toby a créé la musique gratuitement, et il ajoutera ses morceaux gratuitement au jeu à sa sortie. ​​L’interview entière avec Toby Fox est disponible [ICI] ! « La chanson que vous entendez dans le trailer apparaîtra peut-être en jeu. Je suis plutôt fier de celle-ci, je pense que c’est la meilleure que j’aie pu créer. Apparemment, personne n’a réalisé qu’elle était de moi, alors c’est plutôt cool ! » ​- Toby Fox La bande-annonce OFF-icielle: Voici ce que Mortis Ghost à a dire sur sa collaboration avec Toby : « Aujourd’hui nous avons annoncé la collaboration avec Toby Fox sur les différents thèmes de combat de la nouvelle version. Garder le secret n’a pas été facile, je suis tellement fier et heureux qu’il participe au projet ! j’adore son travail, au cas où vous ne l’aurez pas remarqué, et c’est tellement excitant de l’avoir dans l’équipe, dans un rôle aussi important ! La musique qu’il a composée, je pense, est vraiment excellente, et j’ai hâte que vous puissiez la découvrir en jeu.

​​​​Elles n’ont évidemment pas pour but de surpasser la bande-son originale d’Alias ​​Conrad Coldwood, mais vous verrez qu’elles sont une alternative fascinante, complètement respectueuse de l’atmosphère originale, tout en y apportant quelque chose de nouveau et très impactant. J’ai encore du mal à ne pas écouter certains thèmes en boucle ! » – Mortis Ghost Mortis a également accordé une interview à DEBUG Magazine sur la création du jeu original et la version améliorée à venir. OFF a même fait la couverture du DEBUG #008 !

À propos du jeu

Prenez le contrôle du « Batteur » alors qu’il cherche à purifier un monde étrange et désespéré, hanté par des spectres, et laissez-vous guider par un chat énigmatique au sourire narquois appelé « Le Juge ».

Alors que le joueur voyagera avec Le Batteur à travers des zones de plus en plus bizarres (une ferme qui extrait du métal du corps des bovins, un parc d’attraction rempli de personnes trop effrayées pour s’amuser, une usine de sucre avec des cheminées menaçantes), il devra finir par se confronter à sa propre mission, ou plutôt de celle du personnage qu’il incarne.

(re)Jouez à la version définitive d’un jeu culte et adoré, réimaginé pour les plateformes modernes.

Fonctionnalités principales