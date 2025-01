Otherwar est un jeu qui propose un mélange intéressant de tower defense et de bullet hell. Développé par le développeur indépendant polonais kantal collective, le jeu est sorti en 2023 sur Steam et débarque finalement sur l’eShop de la Nintendo Switch le 2 août 2024 au prix de six euros.

Un mélange intéressant de tower defense et de bullet hell…

Otherwar est un jeu au concept très simple. Nous sommes dans un tower defense dans lequel nous devons survivre pendant les dix vagues de chaque niveau.

Nous avons de l’argent qui nous permet de placer des tours aux effets divers et variés. Il y a par exemple la tour double qui tire deux balles sur les adversaires, la trésorerie qui nous rapporte continuellement de l’argent ou encore l’amplificateur qui améliore les tours dans sa zone.

Les tours peuvent être améliorées de deux niveaux afin de renforcer leur puissance. Nous gagnons de l’argent en tuant les ennemis et nous perdons la partie si notre château n’a plus de points de vie.

La particularité d’Otherwar, c’est que le jeu mélange le tower defense avec le genre bullet hell. En plus de placer des tours çà et là, nous devons gérer notre personnage qui peut tirer et surtout se prendre les tirs des adversaires.

Si notre personnage se prend un certain nombre de dégâts (en fonction de la difficulté choisie), nous sommes étourdis quelques secondes et notre château perd un point de vie.

Il faudra donc astucieusement se déplacer, et surtout, prendre des décisions sur les monstres à tuer. Faut-il tuer ces très embêtants monstres, qui, au fin fond de la vague, nous lancent des projectiles, ou bien faut-il être en soutien des tours afin d’éliminer les ennemis proches du château ?

À la fin de chaque niveau nous gagnons un nombre d’expérience en fonction du nombre d’ennemis tués (en théorie, ce chiffre est fixe à chaque niveau) mais aussi en fonction des quêtes réalisées.

Il y a trois quêtes à réaliser par niveau et par palier de difficulté. Ces objectifs annexes nous demandent de gagner avec seulement dix tours, d’avoir quatre tours améliorées au maximum, d’avoir une certaine somme d’argent à la fin du niveau, etc.

Avec cette expérience engrangée, nous pouvons améliorer notre personnage. Nous allons renforcer son attaque, sa vitesse, lui donner des compétences spéciales, etc.

Sur le papier, le gameplay d’Otherwar est sympathique. Il possède beaucoup d’éléments et de bonnes idées pour être un jeu intéressant. Le level design est intéressant avec des niveaux assez variés. Cependant, les défauts du jeu plombent le fun et l’envie de jouer.

… Mais un résultat pas très fun pour le joueur

Le jeu n’est pas mauvais, loin de là, mais sa difficulté et sa progression ne sont pas assez bien pensées pour rendre l’expérience grisante. Le rythme de chaque niveau est assez lent, et ce, même avec l’option pour accélérer.

La difficulté est très relevée au début du jeu, et puis, après quelques améliorations définitives sur notre personnage, devient beaucoup trop facile.

Chaque niveau est court (une vingtaine de minutes), ce qui a l’avantage de ne pas trop nous ennuyer mais cela nous empêche aussi de profiter pleinement de l’aspect tower defense du jeu. Nous n’avons pas le temps de contempler notre armada de tours que le niveau est déjà terminé. Nous sommes loin de l’aspect jouissif que peut avoir par exemple un Bloons TD.

Le nombre d’améliorations disponibles n’est pas assez grand pour nous donner un vrai sentiment de choix. Il y a d’un côté les bonus pour le début du jeu et les bonus quand nous aurons un peu de moyen en fin de partie. Il n’y a pas de libre-arbitre et ce côté trop directif gâche le plaisir.

Plus globalement, Otherwar souffre d’un manque de contenu. Si le bestiaire est assez varié, il n’y a pas assez de tours et de possibilités d’attaque pour notre personnage. Les niveaux, malgré le level design assez sympathique, finissent par se ressembler et nous ennuyer.

C’est dommage ! Le mélange tower defense / bullet hell a un très beau potentiel mais il n’est pas vraiment bien exploité dans Otherwar. Le jeu n’est finalement pas très fun et n’apporte pas un très grand plaisir au joueur.

Le prix de six euros est très raisonnable pour ce titre. Malgré le petit nombre de niveaux, la durée de vie est conséquente. Pour arriver au bout du jeu en ligne droite, comptez cinq à six heures.

Niveau graphismes, le pixel art, à défaut d’être sublime, est plutôt joli. Il ravira ceux qui aiment les décors rétros, même si à titre personnels, nous n’avons pas vraiment aimé.

La bande-son est sympathique mais elle est finalement oubliable. Elle a une fonction accompagnatrice et disparaît de notre esprit une fois la console fermée.

Nous vous joignons une vidéo de nos trente premières minutes sur le jeu afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.