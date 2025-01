La Switch a été l’un des plus grands succès de Nintendo, et ce n’est pas encore fini. Les ventes globales de la console continuent de grimper, et des milliers d’unités de logiciels sont achetées chaque semaine. Il ne fait aucun doute que la Switch a encore de la vie devant elle, mais malgré cet élan, il est clair que nous approchons de la fin d’une ère.

La semaine dernière, Nintendo a officiellement révélé son secret le moins bien gardé : la Nintendo Switch 2. Il reste encore beaucoup à découvrir sur cette nouvelle console, mais au moins, son existence est désormais confirmée. Un Nintendo Direct prévu en avril devrait lever le voile sur la Switch 2 et nous permettre de découvrir tout ce qu’elle a à offrir. Bien sûr, de nombreuses personnes se demandent si la Switch 2 sera capable de reproduire le succès de la Switch actuelle. Il faudra plusieurs années avant de pouvoir le confirmer, mais cela n’empêche pas les prédictions. L’un de ceux qui osent faire un pronostic est le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Lors du podcast Gamertag Radio, il a déclaré qu’il pense que la Switch 2 connaîtra un succès similaire à celui de la console originale.

« Qui parierait contre le succès de cette équipe ? Ils sont tout simplement magistraux dans ce qu’ils font. La Switch est un énorme succès, et je pense que la Switch 2 le sera également. »

— Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming

Encore mieux, Spencer a également confirmé les projets de Microsoft pour soutenir la Switch 2. Il a révélé avoir contacté le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, pour le féliciter de l’annonce de la Switch 2, tout en ajoutant qu’Xbox est « vraiment impatient de soutenir » la nouvelle console avec certains de ses jeux. « Nintendo, leur innovation et leur impact dans cette industrie… Je salue toujours les décisions qu’ils prennent. Ils ont diffusé une petite vidéo d’annonce, et je sais que nous aurons plus de détails avec le temps. J’ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons, car je pense qu’ils jouent un rôle essentiel dans cette industrie. »