The Legend of Heroes: Trails in the Sky arrive sur Switch avec un remake intitulé The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st est un RPG au tour par tour vous entraînant dans une quête pour retrouver un père disparu et éliminer des créatures dangereuses. À l’approche de sa sortie, de nouvelles bandes-annonces et publicités ont été dévoilées.

Considéré comme l’une des séries de JRPG au tour par tour les plus vastes, longues et minutieusement détaillées de tous les temps, ce premier chapitre de la saga Trails pose les bases de ce qui est rapidement devenu la franchise la plus populaire et la plus vendue du développeur Nihon Falcom au cours de ses 30 ans d’histoire.

La société moderne repose sur une technologie mystique appelée « énergie orbal ». Il y a cinquante ans, ce qui est désormais connu sous le nom de « Révolution Orbal » a vu l’invention de cette énergie et des « orbments » qui en ont découlé, entraînant une avancée rapide de l’humanité. De nombreuses innovations en sont nées, notamment les aéronefs appelés « orbalships ». Si les bénéfices de cette révolution sont indéniables, elle a également conduit à la création d’armes de plus en plus avancées, plongeant ainsi le continent dans des conflits persistants.

Face à ces troubles, l’organisation des Bracers a été fondée pour assurer la paix et la sécurité dans les différentes régions. Agissant à la fois comme policiers et médiateurs, les Bracers répondent aux demandes des citoyens via la Guilde des Bracers, qu’il s’agisse d’exterminer des monstres, de prévenir les crimes ou encore de mener des négociations de paix entre nations en guerre.

Cependant, certaines situations nécessitent une approche plus subtile. Lorsque le légendaire Bracer de rang S, Cassius Bright, disparaît mystérieusement lors d’un voyage en orbalship, sa fille Estelle et son fils adoptif Joshua se lancent à sa recherche à travers tout le royaume de Liberl.

Mais ce qu’ils découvriront au cours de leur périple pourrait bien bouleverser leur existence à jamais…

Rejoignez Estelle, Joshua, Scherazard, Olivier et bien d’autres personnages dans cette aventure immersive de plus de 50 heures et découvrez pourquoi les joueurs japonais en parlent avec enthousiasme depuis plus de dix ans.