Bonne nouvelle pour les fans de jeux de simulation : selon des sources proches des plans d’Electronic Arts (EA), Les Sims et Les Sims 2 seront tous deux réédités numériquement sur PC cette semaine. Cerise sur le gâteau, ces versions incluront tous les packs d’extension originaux des deux jeux emblématiques. Cette annonce marque un événement attendu depuis longtemps par les nostalgiques de la franchise.

Une réédition qui suscite l’engouement

Dans le cadre des célébrations du 25ème anniversaire des Sims, Maxis Games et EA ont partagé une feuille de route pleine de surprises pour les fans. Celle-ci inclut notamment des mises à jour pour Les Sims 4 et des annonces mystérieuses jusqu’au début du mois de février. Le premier indice sur ce retour était un teaser promotionnel montrant un personnage du premier Sims ainsi que la roue d’interaction caractéristique de Les Sims 2. Ces jeux avaient déjà été évoqués lors d’une présentation « Behind the Sims » plus tôt dans le mois, où certains bruitages iconiques avaient fait vibrer la fibre nostalgique des joueurs.

Retour sur deux classiques cultes

Sorti en 2000, Les Sims de Will Wright était une révolution dans le domaine du jeu vidéo, permettant de gérer la vie quotidienne d’avatars virtuels semi-autonomes. Pourtant, il est devenu presque impossible d’y jouer depuis des années, le jeu n’étant disponible qu’en version physique sur CD. Quant à Les Sims 2, retiré des plateformes en ligne depuis plus d’une décennie, il avait été brièvement accessible en 2014 via une « Ultimate Collection » sur Origin avant d’être à nouveau retiré.

Cette réédition numérique promet donc de redonner vie à ces titres cultes pour une nouvelle génération de joueurs tout en permettant aux fans de la première heure de replonger dans leurs souvenirs. La grande question reste cependant de savoir si ces versions remaniées verront également le jour sur consoles. À ce stade, aucune confirmation n’a été apportée à ce sujet.

Une expérience fidèle et des attentes fortes

Si Les Sims 4 continue d’être mis à jour et enrichi par de nouveaux contenus depuis près de 11 ans, certains éléments emblématiques des premiers jeux, comme la possibilité de tuer ses Sims en retirant l’échelle de la piscine, manquent cruellement à l’appel. Ces mécaniques, devenues mêmes dans la communauté, seront très attendues dans ces rééditions, et leur absence pourrait susciter une levée de boucliers chez les fans.

Avec une sortie prévue avant la fin du mois, Les Sims et Les Sims 2 s’apprêten…t à être redécouverts dans toute leur gloire. En attendant, les joueurs les plus impatients garderont un œil attentif sur les prochaines annonces de Maxis et EA, qui pourraient réserver d’autres surprises pour célébrer cette franchise iconique.