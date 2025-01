La révélation de la Nintendo Switch 2 nous a également offert un potenciel premier aperçu d’un tout nouveau jeu Mario Kart. Cachée en arrière-plan de ces images, on pouvait apercevoir une version remaniée de Donkey Kong qui a fait beaucoup parlé, et moins de deux semaines plus tard, une autre version inédite de DK a été repérée.

Sur la boutique japonaise de Nintendo, une annonce présente des rouleaux de ruban adhésif à l’effigie de Donkey Kong. En y regardant de plus près, on remarque que l’un d’eux arbore une version de Donkey Kong qui a clairement été modifiée depuis la dernière fois qu’on l’a vue.

L’image ci-dessus montre un ancien design de DK à gauche, tandis que la version de droite met en avant le design que l’on retrouvera sur l’un des rouleaux de ruban adhésif. Ce n’est pas une refonte majeure du personnage, comme celle observée dans la bande-annonce de Mario Kart Switch 2, mais des différences notables sont bien présentes. Le changement le plus important concerne la zone des yeux de DK, ainsi qu’une expression globalement plus joyeuse. On note également l’apparition d’un « sillon philtral » sous son nez, représenté par une ligne supplémentaire.