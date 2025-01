Aujourd’hui, Atari annonce une mise à jour importante de RollerCoaster Tycoon® Classic sur Nintendo Switch. Avec cette mise à jour, les joueurs peuvent profiter des commandes de l’écran tactile de la Switch pour accéder rapidement aux menus et les ajuster, placer des chemins et des décors, ainsi que construire d’incroyables montagnes russes.

Les autres mises à jour incluent la possibilité de modifier la vitesse du curseur et d’autres paramètres de visualisation, ainsi que des tutoriels étendus pour aider les nouveaux joueurs à s’adapter de la souris et du clavier aux commandes du gamepad.

Cette simulation intemporelle de construction de parcs s’est rapidement hissée dans le top 15 des jeux les plus vendus sur la vitrine numérique de la Switch lors de sa sortie le 5 décembre 2024. RollerCoaster Tycoon Classic combine les meilleures fonctionnalités de deux des jeux originaux de la série : RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2. Riche en contenu, les joueurs s’amusent à concevoir et à construire des montagnes russes et des manèges, à aménager et à gérer leurs parcs depuis la sortie du premier jeu en 1999.