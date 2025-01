Alors que Nintendo prend encore et toujours son temps pour dévoiler les détails de sa prochaine console, laissant place aux rumeurs et leaks, d’autres en profitent pour capitaliser sur l’attente insatiable des fans concernant la Switch 2. L’un des sujets les plus discutés sur le net actuellement est son prix, et le site italien Games And Movies a récemment lancé des précommandes pour la console, affichée au tarif de 364,99 €.

Le site de vente au détail ne mentionne aucune date de sortie précise, utilisant un placeholder classique au 31 décembre 2025, mais c’est surtout le prix qui a attiré l’attention. Fixé à 365 €, il ne dépasse que de 15 € le prix de vente conseillé de la Switch OLED, actuellement disponible chez Nintendo.

Toutefois, il est important de noter que ce tarif ne constitue en aucun cas une confirmation du prix officiel de la Switch 2 (estimé à environ 307 £ / 384 $). Il s’agit simplement du montant auquel ce revendeur se sent à l’aise d’ouvrir les précommandes, ce qui ressemble fortement à une opération marketing pour généré du clic et gagné en popularité (et ça marche….). Une stratégie qui rappelle les leaks des fabricants d’accessoires et de coques, souvent bien avant les annonces officielles de Nintendo.

Certains analystes anticipent un prix plus élevé pour la nouvelle console. Bien que personne ne s’attende à un tarif exorbitant de 800 €, comme celui du modèle PS5 Pro sans lecteur, ce montant de 365 € semble plus abordable que ce que de nombreux « experts » prévoyaient. Si Nintendo venait à proposer un prix proche de cette estimation, cela serait une agréable surprise pour les joueurs. Pour rappel, un Nintendo Direct est prévu pour le 2 avril et devrait dévoiler plus d’informations sur la console et surtout sur ses jeux – il nous faudra attendre pour savoir si cela inclura une date de sortie et un prix.