Osons sans plus attendre la comparaison puisqu’elle nous brûle les doigts depuis la découverte de ce titre. Astro Bot est sorti le 6 septembre 2024 sur PS5. Malheureusement, nous n’avons pas eu la chance de voir ce petit bijou disponible sur Nintendo Switch. À regret… Afin de consoler notre désarroi, d’autres titres cherchent à s’enorgueillir d’être à la hauteur de cet Astro Bot. Boti: Byteland Overclocked en fait partie. Mais est t-il raisonnable de les mettre sur un pied d’égalité ? Pas si sûr mais laissons-lui sa chance !

Développé par Purple Ray Studio et édité par Untold Tales, Boti : Byteland overclocked est disponible sur Nintendo Switch depuis le 10 janvier dernier. À l’ouverture du titre, deux (mauvaises) surprises. Aucune traduction française n’est disponible, malgré le florilège de langues présentes. Si l’anglais n’est pas d’une grande difficulté, il n’en reste pas moins frustrant, au-delà d’être une certaine barrière pour les anglophobes. Sans être particulièrement prolixe, Boti : Byteland Overclocked se montre de temps à autres assez bavard, avec une pointe d’humour qui pourrait ainsi échapper aux francophones puristes. Dommage. La traduction serait un plus. Néanmoins, il est parfaitement possible de jouer sans prendre en considération les dialogues (ce qui est tout de même regrettable !).

Mais c’est loin d’être le plus dérangeant. Oups…

Faut que ça brille !

Lors de notre première partie, en mode portable, quelle déconvenue ! Nous découvrons un univers très coloré, aux allures enfantines, qui pourrait (qui aurait dû !) nous plaire. Malheureusement, tout cela brille outrageusement, avec un aliasing poussé qui en devient dérangeant. Nos yeux vont s’habituer, mais outch ! Ça pique sévère tout de même ! En mode dock, ce n’est guère mieux. Notre petit Boti semble tout droit sorti d’une œuvre de diamond painting !

Abstraction faite de ce point, l’univers de Boti : Byteland overclocked est fun et jubilatoire. Le joueur est un petit robot de plus en plus dégourdi, qui se balade dans des environnements électroniques de toutes les couleurs. Les références au monde informatique et aux nouvelles technologies sont multiples, avec une mise en exergue de la mémoire dans des cubes zip très moches qu’il est indispensable de collecter aux quatre coins de la carte. Nous faisons le choix de ne pas vous dévoiler toutes les petites surprises qui se cachent derrière toute cette mise en scène, mais nous devons admettre avoir souri plus d’une fois face à de bonnes idées.

Petit robot, grande aventure !

Une fois la mise au point oculaire faite, il est temps de s’intéresser pleinement à l’aventure de Boti : Byteland overclocked. La prise en main du titre est rapide et intuitive. Tout commence sous la carcasse de Boti, un petit robot attachant capable de sauter, frapper, scanner son environnement (ce qui n’est pas bien utile…) et même de planer. Un joli panel de compétences initiales pour une si petite machine. D’autres sont à découvrir au fil de la progression, après tout, vous êtes encore en plein apprentissage ! Bientôt, vous allez pouvoir manipuler le magnétisme et toutes les facettes de jeu associées… Classique, mais toujours efficace. Aussi, certains objets viennent compléter vos compétences avec quelques atouts ponctuels assez funs, comme de mystérieuses chaussures magiques.

Boti: Byteland Overclocked est un jeu de plateformes traditionnel, avec son lot de précipices et de passages escarpés. Vous disposez d’un nombre limité de cœurs symbolisant la vie du petit robot, mais l’opulence des check-point permet un retour à la vie sans grande conséquence sur le jeu, qui peut ainsi parfaitement être réalisé par les plus jeunes… ou mieux encore, avec eux ! En effet, le mode multijoueur est fonctionnel et permet de faire les foufous sur les composants électroniques à plusieurs. L’écran est alors splitté et chacun manœuvre son petit robot. Le magnétisme est mis à l’honneur et permet par exemple de se coller à l’autre ou de l’envoyer valser ! Jouer à deux nécessite en revanche deux paires de Joy-Con ou bien l’usage de la manette pro. En effet, un seul Joy-Con ne suffit pas pour contrôler son robot.

Il est par ailleurs possible de jouer en ligne. Notre expérience ne s’est guère avérée très fructueuse auprès d’un inconnu peu coopératif : un seul joueur disponible et ce dernier s’est contenté de nous propulser hors de la plateforme grâce au magnétisme. Oookkkk… Nous l’avons laissé progresser en solo !

Les premières minutes sur Boti: Byteland Overclocked peuvent sembler assez classiques, avec peu d’originalité pour un titre du genre. Sachez que les niveaux sont assez longs, surtout si vous prenez le temps de fouiner dans les moindres recoins pour en extraire tous les bonus. En effet, de nombreux coffres et autres petites choses sont disséminés et feront la joie des amateurs du 100%.

La balade est fun dans ses découvertes. La plus belle (qui arrive assez vite) reste les grandes glissades. Bien réalisées et faciles à maîtriser, celles-ci peuvent être recommencées afin d’améliorer votre score. Petits et grands apprécieront !

Un QG général sert de pôle avant de repartir pour de nouvelles aventures. Les niveaux passés sont ainsi accessibles et peuvent être réalisés à nouveau. Avons-nous déjà souligné que les amateurs du 100% seront ravis ?

Erreur 404

Quelques lacunes sont à déplorer sur Boti: Byteland Overclocked. Ne revenons pas sur l’aliasing. Néanmoins, impossible de ne pas vous parler des quelques ralentissements qui ponctuent l’aventure, ainsi que les temps de chargement d’une longueur parfois très surprenantes. Nous avons cru à un bug plus d’une fois. Un retour intempestif sur le menu de la console est aussi survenu. Enfin, certains passages sont mal agencés et se montrent malencontreusement plus complexes à maîtriser qu’ils ne le devraient.

Les musiques ne resteront pas dans les mémoires. Nous avons eu l’impression de progresser dans l’aventure au fil de mélodies qu’il serait possible de trouver dans des jouets électroniques pour enfants… Le souci de la cohérence diront certains ?

Après toutes ces lignes explicatives, il est temps de répondre à notre question initiale : Boti : Byteland overclocked est t-il à la hauteur du titre Astro Bot ? Palliatif intéressant en attendant la possible arrivée de notre robot chouchou sur Nintendo Switch, Boti : Byteland overclocked séduira petits et grands malgré ses quelques défauts. Néanmoins, s’il faut trancher entre les deux, le choix se porte sans équivoque sur Astro Bot…

Boti : Byteland Overclocked est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

En 2023, un fait divers a fait la une des journaux coréens : un employé a trouvé la mort alors qu’il a été confondu avec une boite de poivrons par un robot de la société. L’histoire pourrait être risible si la fin n’était pas si tragique ! Une défaillance au niveau des capteurs a été mise en avant et rappelle l’importance de la sécurité maintenant que les machines sont nos collègues de travail…